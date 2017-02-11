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Polis Ve Jandarma Ekipleri Huzur İçin Operasyon Yaptı

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Polis Ve Jandarma Ekipleri Huzur İçin Operasyon Yaptı
Huzur Türkiye Uygulaması çerçevesinde Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri şehirde kuş uçurtmadı.

Huzur Türkiye Uygulaması çerçevesinde Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri şehirde kuş uçurtmadı. Polis ve Jandarma ekipleri yaptıkları operasyonlarda binlerce vatandaşı sorgularken, iş yerlerinde yapılan operasyonlarda ise 1 iş yerinde izinsiz dansöz çalıştırdığı için idari ceza uygulandı.

Ülke genelinde Jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan Huzur Türkiye uygulamasında Düzce'de onlarca işyerinde uygulama yapıldı. Ülke genelinde, eş zamanlı yapılan Huzur Türkiye Uygulaması adı altında sabit yol uygulaması, umuma açık yerlerde uygulama yapıldı.

Düzce İl merkezi ve ilçelerinde 244 personelle birlikte sabit yol ve umuma açık yerlerle ilgili yapılan uygulaması sonucunda 2 bin 552 şahsın GBT sorgusu yapıldı. 69 iş yeri kontrol edilirken 5 iş yerine işlem yapıldı. Sabit yol uygulamalarında ise 582 araç kontrol edilerek 25 araca çeşitli suçlardan ceza yazılırken 9 araç trafikten men edilirken toplam 2 bin 375 TL ceza yazıldı.

Sigortasız ve izinsiz dansözleri polis affetmedi

Kaynaşlı İlçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine de operasyon çerçevesinde giren polis ekipleri içeride ruhsata aykırı dansöz kıyafeti giydirilmiş ve sigortasız çalıştırılan 9 bayan ile karşılaştı. İş yeri ile ilgili olarak tutanak tutan ekipler ayrıca hijyen belgesi olmadığını belirledikleri aynı iş yerine ayrıca tutanak tuttular. Polis ekipleri sigaramatik kumar makinasına da el koyarak adli işlem uyguladılar.

Bir başka iş yerine ise kapalı alanda sigara içirmekten ve sigara içen 1 kişiye işlem yapıldı. Bu iş yerinde de çalışan bayanlarla ilgili olarak ruhsata aykırı dansöz kıyafeti giydirilmiş 5 bayan ile ilgili tutanak tutularak gerekli idari işlem yapıldı.

Şehir merkezinde ise 3 işyerine kapalı alanda sigara içirmekten, 1 kahvehaneye açıkta alkol satmaktan, bir kişiye ise kimliğini gösteremediği için cezai işlem uygulandı.

Şehrin giriş ve çıkışlarında yapılan uygulamaların en kapsamlısı ise Çilimli Kavşağında yapıldı. Jandarma Alay Komutanlığı ekiplerinin hemen hemen tamamının katıldığı uygulamalar esnasında Kuş uçurtulmadı. Uygulamaya Düzce Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, KOM ekipleri, Trafik ekipleri de destek verdi. D-100'ü kullanarak Düzce istikametine gelen bütün araçlar durdurularak detaylı inceleme yapıldı. Araçları inceleyen ekipler, şahısların da üst araması ve GBT sorgusu yaptılar.

Polis Ve Jandarma Ekipleri Huzur İçin Operasyon Yaptı

Polis Ve Jandarma Ekipleri Huzur İçin Operasyon Yaptı

Polis Ve Jandarma Ekipleri Huzur İçin Operasyon Yaptı

Polis Ve Jandarma Ekipleri Huzur İçin Operasyon Yaptı

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