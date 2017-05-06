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Polis Ve Jandarma Ekiplerinden Sürücülere Şeker İle Kolonya İkram Edildi

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Polis Ve Jandarma Ekiplerinden Sürücülere Şeker İle Kolonya İkram Edildi
Batman'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kutlamaları kapsamında trafik polisleri ve jandarma trafik görevlileri sürücülere şeker ve kolonya ikramında...

Batman'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kutlamaları kapsamında trafik polisleri ve jandarma trafik görevlileri sürücülere şeker ve kolonya ikramında bulundu.

Jandarma trafik ve emniyet müdürlüğü trafik şubesi ile Türkiye Şoförler Cemiyeti tarafından Batman Diyarbakır karayolunda bu kez sürücüler ikram için durduruldu. Araçları durduran ekipler, sürücülere şeker, trafik konulu broşür, balon ve peçete hediye etti. Uygulama karşısında şaşıran sürücüler, "Uygulama var diye durdurulduğumuzu sandık ancak bu kez her zamankinden farklı bir şekilde, şekerle karşılandık. Bu gibi uygulamaların sürmesini istiyoruz" diyerek ekiplere teşekkür etti.

Başpolis Memuru Yasin Aksoy, bu gibi uygulamaların süreceğini dile getirdi. Türkiye'de her yıl binlerce insanın trafik kazalarından dolayı hayatını kaybettiğini belirten Aksoy, kazalara yapılan kural ihlallerinin sebep olduğunu belirtti. Batman'da 42 bin 786 tescilli aracın olduğunu dile getiren Aksoy, şuana kadar 19 bin 327 aracın kontrol edildiğini bunlardan 4 bin 651 sürücüye cezai işlem uygulandığını söyledi.

Aksoy, 2016 yılında ise 67 bin 410 araç kontrol edildiğini, bunlardan 4 bin 738 sürücüye cezai işlem uygulandığını kaydetti.

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