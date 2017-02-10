Polis Ve Jandarmadan Gişelerde Uygulama

TEKİRDAĞ (İHA) – Türkiye'nin 81 ili ile eş zamanlı olarak Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi gişelerinde de huzur uygulaması yapıldı.

TEKİRDAĞ (İHA) – Türkiye'nin 81 ili ile eş zamanlı olarak Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi gişelerinde de huzur uygulaması yapıldı.

Ülke genelinde yapılan "güven ve huzur" operasyonu kapsamında Çerkezköy gişelerinde Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ve Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uygulama yaptı. 100'e yakın jandarma ve polisin katıldığı uygulamada gişelerden geçen her otomobil didik arandı. Ekipler kontrol ettiği şahıslar üzerinde GBT sorgulaması yaparken, Silivri İlçe Jandarma Komutanlığına ait "Maket" isimli narkotik köpeği uyuşturucu taşıması ihtimal olan araçlarda geniş çaplı arama yaptı. Jandarma ekipleri özellikle yolcu otobüslerinde bulunan vatandaşları da didik ararken, uygulamaya katılan vatandaşlar kendi güvenlikleri için eksi 5 derece havada saatlerce uygulama yapan emniyet güçlerine teşekkür ettiler.