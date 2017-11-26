Polisi darp iddiasına adli kontrol

Samsun'da, polis memurunu darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İddiaya göre, kız arkadaşıyla İstiklal Caddesi'nde yürüyen M.B.F, bu sırada yanlarından geçen H.A'yı "yan baktığı" iddiasıyla darbetmeye başladı. Polis olduğunu söylemesine rağmen kendisini darbetmeye devam etmesi üzerine H.A, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, M.B.F'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.