Polisi Şehit Eden Zanlı Suç Makinesi Çıktı

Tuzla'da dün gece yarısı kendisini kovalayan polis memurunu silahla vurarak şehit eden zanlının adeta suç makinesi olduğu ortaya çıktı.

Tuzla'da dün gece yarısı kendisini kovalayan polis memurunu silahla vurarak şehit eden zanlının adeta suç makinesi olduğu ortaya çıktı. Zanlının poliste 28 ayrı kaydının olduğu kaydedildi.

Tuzla'da dün gece yarısı polis memuru Battal Yıldız'ı yaşanan kovalamaca sırasında silahla ateş ederek şehit eden zanlı H.S.'nin adeta bir suç makinesi olduğu ortaya çıktı. Gayrettepe'deki Asayiş Büro Amirliği'nde sorgu işlemeleri süren zanlı H.S.'nin ev ve iş yeri hırsızlığı, uyuşturucu madde satmak, bulundurmak, adam yaralama, yağma başta olmak üzere toplamda 28 ayrı suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

Sorgu işlemleri süren zanlı H.S.'nin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.