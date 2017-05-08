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Polisin ‘Dur’ İhtarına Uymayan Alkollü Sürücü, Polis Araçlarına Çarparak Kaçmak İstedi

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Polisin ‘Dur’ İhtarına Uymayan Alkollü Sürücü, Polis Araçlarına Çarparak Kaçmak İstedi
Adana'da, polisin "dur" ihtarına uymayan 38 yaşındaki alkollü sürücü trafikte dehşet saçtı.

Adana'da, polisin "dur" ihtarına uymayan 38 yaşındaki alkollü sürücü trafikte dehşet saçtı. Polislere yakalanmak istemeyen sürücü, polis araçlarına çarparak kaçmak isterken yakalandı.

Olay, Çukurova İlçesi Özdemir Sabancı Bulvarı Akademi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kenan Tosun (38) yönetimindeki 01 DCL 48 plakalı hafif ticari araçla polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Cevat Yurdakul caddesi üzerinde kaçmaya başlayan Tosun, Fuzuli Caddesine doğru döndü. Hızla kaçmaya devam eden Tosun Özdemir Sabancı Bulvarına girdikten sonra kendisini sıkıştıran polis araçlarına çarparak kaçmaya devam etmek istedi. Ancak kısa sürede çok sayıda polisin aracın önünü kesmesiyle Tosun yakalandı. Yapılan incelemede araçta inşaat malzemeleri bulunurken, Tosun aşırı alkollü olduğu belirtildi.

Polis, sürücüyü sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Polisin ‘Dur’ İhtarına Uymayan Alkollü Sürücü, Polis Araçlarına Çarparak Kaçmak İstedi

Polisin ‘Dur’ İhtarına Uymayan Alkollü Sürücü, Polis Araçlarına Çarparak Kaçmak İstedi

Polisin ‘Dur’ İhtarına Uymayan Alkollü Sürücü, Polis Araçlarına Çarparak Kaçmak İstedi

Polisin ‘Dur’ İhtarına Uymayan Alkollü Sürücü, Polis Araçlarına Çarparak Kaçmak İstedi

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