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Polisin “Dur” İhtarına Uymayarak Kaçan Oto Hırsızı Vurularak Yakalandı

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Polisin “Dur” İhtarına Uymayarak Kaçan Oto Hırsızı Vurularak Yakalandı
Afyonkarahisar'da polisin dur ihtarına uymayarak kilometrelerce kaçan bir otomobil hırsızı yaşanan kovalamaca sonrası polis tarafından açılan ateş sonucu...

Afyonkarahisar'da polisin dur ihtarına uymayarak kilometrelerce kaçan bir otomobil hırsızı yaşanan kovalamaca sonrası polis tarafından açılan ateş sonucu yaralı olarak yakalandı.

Olay, Afyonkarahisar'da çevre yolunda meydana geldi. İddialara göre, İstanbul Kartal'dan çaldığı lüks bir araçla kente gelen R.B., isimli otomobil hırsızı çaldığı araç üzerindeki plakanın sahte olduğunun kameralar tarafından belirlenmesi üzerine şahıs polis tarafından takibe alındı. Ekipler kısa süre sonra aracı durdurmak istese de şahıs polisin dur ihtarına uymayarak bir an da kaçmaya başladı. Bunun üzerine yaklaşık 5 polis ekibi şahıs kovalamaya başladı. R.,B., kaçarken kendisini durdurmak isteyen bir çok polisin üzerine da aracını sürerken yaşanan gerilim dolu anlar polis telsizlerine de yansıdı. Kırmızı ışıklarda durmayarak trafiği tehlikeye düşürüp kaçan R.B., yaklaşık 15 dakika süren bir kovalama sonrası polisin araca açtığı ateş sonrası vurularak yakalandı. Vurulan şahsa ilk müdahaleyi polis ekipleri yaparken daha sonra şahıs kısa süre içerisinde olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan şahsın bacağından vurulduğu ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Araçtaki plaka sahte çıktı

Şahsın hastaneye kaldırılmasının ardından inceleme başlatan polis ekipleri aracın motor numarasından çalıntı olduğunu belirlerken, araçtaki plakanın ise sahte olduğunu ve Başmakçı ilçesindeki bir vatandaşın aracına ait olduğunu tespit etti. Polis tarafından yapılan incelemelerin ardından araç çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

R.B.'nin otomobil başta olmak üzere çeşitli hırsızlık suçlarından sabıkasının olduğunu öğrenildi.

Olayla ilgili polis tarafından başlatılan soruşturmanın geniş çaplı olarak devam ettiği bildirildi.

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