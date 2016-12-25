Polisin Uyuşturucu Operasyonu Böyle Görüntülendi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Asayiş ile KOM ekipleri tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen ve 108 adet uyuşturucu hapın yakalandığı operasyonu güvenlik...

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Asayiş ile KOM ekipleri tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen ve 108 adet uyuşturucu hapın yakalandığı operasyonu güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, PTT Kavşağı'nda T.T. (18) idaresindeki 41 VN 155 plakalı otomobili durdurarak arama yaptı. Polis ekipleri yaptıkları arama sırasında T.T.'nin üzerinde 16 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Araçtaki aramanın ardından T.T.'nin evinde de arama yapan polis ekipleri 92 adet daha uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında T.T. ile bağlantılı olduğu iddiasıyla M.H. (21), M.Ö.(22), B. P. (23) ve Y. K.(22) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan T.T. ve M.Ö. "uyuşturucu ticareti yapmak', M. H., Y. K. ve B. P. ise "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme T.T., M.Ö., Y.K. ve B.P. hakkında tutuklama kararı verdi. Zanlılar adliyedeki işlemlerinin ardından Beycuma M. Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Öte yandan, uyuşturucu operasyonu bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi.