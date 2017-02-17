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Polisin Yardımına Vatandaş Koştu

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Polisin Yardımına Vatandaş Koştu
Batman'da çamura saplanan polis minibüsünün yardımına vatandaşlar koştu.

Batman'da çamura saplanan polis minibüsünün yardımına vatandaşlar koştu. Vatandaşların ve polislerin çabası sonuçsuz kalanca devreye TOMA girdi.

Batman'ın İkiztepe köyü yakınlarına görev için giren polis minibüsü çamura saplandı. Araçta bulunan polis memurlarının aracı kurtarmak için ittiğini gören vatandaşlar da polislere yardım etmek için aracı kurtarmaya çalıştı. Polis ve vatandaşların kurtarma çalışmaları sonuç vermeyince olay yerine TOMA çağrıldı. Araç, TOMA ile halatla çekilerek, saplandığı yerden kurtarıldı.

Polisin Yardımına Vatandaş Koştu

Polisin Yardımına Vatandaş Koştu

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