  • BIST 88.830
  • Altın 144,497
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Samsun 1 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 7 °C
  • Ordu 1 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 2 °C
  • Amasya -4 °C
  • Rize -1 °C
  • Trabzon 1 °C

Polisle Çatışan Katil Zanlısı Su Kanalında Yakalandı

» »
Polisle Çatışan Katil Zanlısı Su Kanalında Yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesinde iki günde 3 kişiyi öldürdükten sonra firar eden şahıs, Söke ilçesinde silahlı çatışmaya girdiği polis ekipleri tarafından...

Aydın'ın Didim ilçesinde iki günde 3 kişiyi öldürdükten sonra firar eden şahıs, Söke ilçesinde silahlı çatışmaya girdiği polis ekipleri tarafından su kanalında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim'de dün Didim Su Sporları Derneği Başkan Yardımcısı Metin Diler (65) ve bugün ise Yaşar Kaya (45) ile Şamil Olca'yı (30) silahla öldürdükten sonra firar eden cinayet zanlısı Kadir K'nin (27) gasp ettiği araçla Didim'den çıkış yaptığını belirleyen polis ekipleri güzergahlarda önlem aldı. Polis ekipleri Söke'nin iki giriş noktası olan Söke-Milas karayolu ile Yenidoğan Mahallesi Cezaevi Kavşağında barikat kurdu. Polisleri karşısında gören zanlı Kadir K., ilk önce aracıyla kaçmaya çalıştı ancak başarılı olamayacağını anlayınca araçtan inerek yaya olarak kaçmaya başladı.

Polisle çatıştı

Karayolunun yanından geçen boş su kanalına giren Kadir K., karanlıktan da faydalanarak izini kaybettirmek istedi. Kanal çevresinde geniş çaplı arama başlatan polis ekipleri zanlıyı bir noktada kıstırdı. Yakalanacağını anlayan zanlı ile polisler arasında kısa süreli silahlı çatışma yaşandı.

Yaşanan çatışmanın ardından gizlendiği su kanalında yakalanan zanlı Kadir K., Söke Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Polisle Çatışan Katil Zanlısı Su Kanalında Yakalandı

Polisle Çatışan Katil Zanlısı Su Kanalında Yakalandı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beton Yüklü Kamyon Şarampole Uçtu: 1 Ölü17 Şubat 2017 Cuma 20:38
  • Nusaybin’de Pkk’ya Ağır Darbe17 Şubat 2017 Cuma 20:38
  • Kayak Yapmaya Giden 200 Kişi Dağda Mahsur Kaldı17 Şubat 2017 Cuma 20:28
  • Viranşehir’de Patlama17 Şubat 2017 Cuma 20:28
  • Fethiye’de Paraşütçüler Kayalıklara Düştü: 2 Yaralı17 Şubat 2017 Cuma 20:13
  • Hdp’li Encü Tutuklandı17 Şubat 2017 Cuma 19:13
  • Kamyonun Çarptığı Yaya Yaralandı17 Şubat 2017 Cuma 19:08
  • Karayoluna Tuzaklanan Bir Ton Patlayıcı İmha Edildi17 Şubat 2017 Cuma 19:08
  • Manavgat’ta Cephanelik Gibi Ev17 Şubat 2017 Cuma 18:38
  • İp Yüklü Tır Devrildi: 1 Yaralı17 Şubat 2017 Cuma 18:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti