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Polisleri Kamerayla Gözetleyen Suriyeli Şahıslar Havalandırma Boşluğundan Kaçtı

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Polisleri Kamerayla Gözetleyen Suriyeli Şahıslar Havalandırma Boşluğundan Kaçtı
Gaziantep'te polis ruhsatsız bir diş kliniğinde yaptığı operasyonda elektronik cihaz, malzeme, randevu defteri ve kartvizitler ele geçirdi.

Gaziantep'te polis ruhsatsız bir diş kliniğinde yaptığı operasyonda elektronik cihaz, malzeme, randevu defteri ve kartvizitler ele geçirdi. Bina ve daire girişinin kamera sistemi ile gözetleyen Suriyeli hekim ve çalışanlarının ise operasyon anında binanın havalandırma boşluğundan kaçtığı belirlendi.

Şahinbey Emniyet Müdürlüğüne bağlı Araştırma Büro ekipleri, Kurtuluş Mahallesi Şenyurt Caddesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanın en üst katında Suriyeli diş hekimleri tarafından ruhsatsız klinik işletildiğinin belirlenmesi üzerine harekete geçti. Gündüz vakti düzenlenen operasyonda kliniğe giren polisler, apartman ve daire girişlerine güvenlik kamera sisteminin kurulduğunu belirledi. Ekipler, yaptıkları incelemede çatıya açılan bir havalandırma boşluğunu belirlerken, Suriyeli diş hekimi ve personelin bu boşluktan çıkıp, yan binaların çatılarına atlayarak kaçtıklarını tespit etti.

Ruhsatsız kliniği inceleyen polis ekipleri, diş hastalıklarını tespit, tedavi ve cerrahi operasyonda kullanıldığı tahmin edilen elektronik cihaz, malzeme ile çok sayıda şırınga ve ilaç ele geçirdi.

Randevu defteri de bulundu

Ruhsatsız klinikteki incelemede randevu defteri de bulundu. Arapça yazılarla tarih ve hasta isminin kayıtlı olduğu deftere incelemek için el koyan ekipler, diş hekimi Suriyeli A.F.'nin adına basılmış kartvizit de ele geçirdi. Ekipler, ruhsatsız klinikte hijyen kurallarına riayet edilmediğini tespit etti. İncelemenin ardından mühürlenen kliniğin sahibi, çalışan hekim ve personelin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polisleri Kamerayla Gözetleyen Suriyeli Şahıslar Havalandırma Boşluğundan Kaçtı

Polisleri Kamerayla Gözetleyen Suriyeli Şahıslar Havalandırma Boşluğundan Kaçtı

Polisleri Kamerayla Gözetleyen Suriyeli Şahıslar Havalandırma Boşluğundan Kaçtı

Polisleri Kamerayla Gözetleyen Suriyeli Şahıslar Havalandırma Boşluğundan Kaçtı

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