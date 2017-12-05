Polisten 450 Bin Liralık Kaçak Sigara Operasyonu

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih Kumkapı'da düzenledikleri operasyonda piyasa değeri 450 bin TL'yi bulan kaçak...

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih Kumkapı'da düzenledikleri operasyonda piyasa değeri 450 bin TL'yi bulan kaçak sigara ele geçirdi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih Kumkapı'da kaçak sigara satışı yapıldığı yönündeki ihbarı değerlendirerek tespit ettiği adreslere baskın düzenledi. Bir market, bir ayakkabı mağazası ve iki depoya yapılan baskında yaklaşık 50 bin kaçak sigara ele geçirdi. Ekipler ayakkabı mağazasında kaçak sigaranın yanı sıra 10 çuval dolusu kaçak çay da ele geçirdi.

Ekipler, operasyon kapsamında ise 7 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 7 şüpheli sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.

Polis ekiplerinin ele geçirdiği yaklaşık 50 bin paket kaçak sigaranın piyasa değerinin 450 bin lira civarında olduğu öğrenildi.