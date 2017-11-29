Polisten Av Bayilerine Denetim

Tokat'ta av malzemesi satışı yapan iş yerlerine yönelik düzenlenen denetimlerde çok sayıda satışı yasak olan kesici alet, 4 adet ruhsatız av tüfeği...

Tokat'ta av malzemesi satışı yapan iş yerlerine yönelik düzenlenen denetimlerde çok sayıda satışı yasak olan kesici alet, 4 adet ruhsatız av tüfeği ile 32 adet ülkeye girişi yasak olan dipçik ele geçirildi.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri tarafından İl merkezinde 12, ilçelerde 30 olmak üzere 42 av malzemesi satışı yapan bayii denetlendi. Yapılan denetimlerde 16 muşta, 16 sustalı bıçak, 6 pala, 2 kama, 27 yasak nitelikteki bıçak olmak üzere toplam 51 kesici alet; 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 32 adet ise ülkeye girmesi yasak olan dipçik ele geçirildi. Ayrıca yapılan uygulama kapsamında; beş kişi ye ateşli silahlar kanununa muhalefet suçlaması ile adli işlem yapıldı. Bir kişiye de idari para cezası uygulandı.