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Polisten Çocukların Korunmasına Yönelik Eş Zamanlı Uygulama

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Polisten Çocukların Korunmasına Yönelik Eş Zamanlı Uygulama
Elazığ'da polisin çocukların korunmasına yönelik yaptığı eş zamanlı uygulamada 117 kişi sorgulanırken, 89 mekan denetlendi.

Elazığ'da polisin çocukların korunmasına yönelik yaptığı eş zamanlı uygulamada 117 kişi sorgulanırken, 89 mekan denetlendi.

Türkiye genelinde Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde çocukların korunmasına yönelik denetim kapsamında Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma yapıldı. Çocukların etkilenebileceği her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması ve güvenli bir eğitim öğretim hayatı sürdürmelerinin sağlanması amaçlanan uygulama, eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. İl merkezi ve 10 ilçede yapılan uygulamaya Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 6 şubeden 23 ekip, 71 personel katıldı. Toplam 49 okul çevresinde yapılan uygulamada, 117 şahıs, 56 okul servis aracı ve 32 hususi araç sorgulanırken, 40 kahvehane, 21 büfe, 18 internet salonu, 4 iddia bayii, 6 oyun salonu, 2 içkili mekan ile park, bahçe ve metruk binalarda denetim yapıldı. Uygulamada 6 araca ise cezai işlem uygulandığı bildirildi.

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