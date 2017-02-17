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Polisten Kaçan Uyuşturucu Taciri Kaza Yapınca Yakalandı

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Polisten Kaçan Uyuşturucu Taciri Kaza Yapınca Yakalandı
BURSA (İHA) – Bursa'nın İnegöl ilçesinde emniyet ekipleri ile uyuşturucu taciri arasında nefes nefese geçen kovalamaca yaşandı.

BURSA (İHA) – Bursa'nın İnegöl ilçesinde emniyet ekipleri ile uyuşturucu taciri arasında nefes nefese geçen kovalamaca yaşandı. Emniyet Müdürlüğünün bahçe duvarına çarpan otomobildeki uyuşturucu taciri kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen şahsın kullandığı otomobili takibe alan İnegöl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği (KOM) ekipleri, aracı metal sanayi kavşağında durdurmak istedi. Ekiplerin dur ihtarına uymayan B.K. (30), aracıyla kaçmaya başladı. Ekiplerin takip ettiği otomobil, İnegöl-Bursa karayolundan Mimar Sinan Bulvarına geçti. Adnan Menderes Bulvarı üzerinde ters yöne girerek kaçmaya devam etti.

Kovalamaca sırasında Adnan Menderes Bulvarı üzerinde ters yöne dönen araç, sürücülere tehlikeli anlar yaşattı. Park Caddesi'ne yönelerek Fatih Cami istikametine hızla seyreden araç, kontrolden çıkarak Emniyet Müdürlüğü bahçesine daldı. Bahçenin sürgülü kapısına çarpan aracın ön camından fırlayan sürücü B.K. üzerindeki silahı çıkararak nöbet tutan polise doğrulttu. Emniyet ekipleri nefes kesen operasyonla şahsı etkisiz hale getirerek gözaltına aldılar.

Yapılan aramada şahsın üzerinden çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, ruhsatsız silahına da el konuldu. Şahıs gözaltına alınarak Emniyete götürüldü. Kaza yapan araç ise çekici ile otoparka çekildi.

Polisten Kaçan Uyuşturucu Taciri Kaza Yapınca Yakalandı

Polisten Kaçan Uyuşturucu Taciri Kaza Yapınca Yakalandı

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