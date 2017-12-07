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Polisten Kaçarken Bacağını Kırdı

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Polisten Kaçarken Bacağını Kırdı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, iddiaya göre kullanılmayan bir fabrikadan bakır malzemeleri çalmak isterken fark edilen üç kişiden biri kaçmaya çalışırken...

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, iddiaya göre kullanılmayan bir fabrikadan bakır malzemeleri çalmak isterken fark edilen üç kişiden biri kaçmaya çalışırken düşerek bacağını kırdı.

Olay, öğleden sonra Seydişehir Antalya çevre yolu üzerinde bulunan ve kullanılmayan bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre, Ö.G, E.S. ve H.A. otomobil ile geldikleri fabrikaya girerek bakır boru ve kabloları söküp yanlarında getirdikleri çuvallara koymaya başladı. Bu sırada fabrika sahibi fabrikaya gelerek sesler duyması üzerine içeriye baktı. Fabrika sahibini bir anda karşılarında gören üç şüpheli olay yerinde geldikleri otomobili de bırakarak yaya olarak kaçmaya başladı. İşyeri sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, ekipler üç kişiyi kısa sürede gözaltına aldı. Kaçtıkları sırada H.A. düşerek bacağını kırarken, şüpheliler ekipler tarafından polis merkezine götürüldü. Daha sonra şüpheli H.A. tedavisinin yapılması için polis merkezine çağrılan ambulans ile polis nezaretinde Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüphelilerden bacağı kırılan H.A'nın uyuşturucu suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

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