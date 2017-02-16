Polisten Kaçmaya Çalışırken Yaşanan Boğuşmada Ağır Yaralandı

Esenyurt'ta hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli sağlık kontrolü sırasında kaçmaya çalıştı.

Esenyurt'ta hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli sağlık kontrolü sırasında kaçmaya çalıştı. Çıkan boğuşma sırasında 15 yaşındaki zanlı ateş alan polisin silahıyla başından ağır şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Esenyurt'ta iki kişi hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için Esenyurt Devlet Hastanesine getirilen iki hırsızlık zanlısı, polislerin bir anlık boşluğundan yararlanarak elleri kelepçeli olarak kaçmaya başladı.

Bir süre polisleri peşinden koşturan iki hırsız yakalandı. Çıkan boğuşma sırasında 15 yaşındaki zanlı polisin ateş alan silahıyla başından yaralandı. Aynı hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.