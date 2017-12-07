Polisten Öğrencilere Güvenlik Eğitimi

Muş Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri, ilkokul öğrencilerine yönelik okul çevresindeki asayiş olayları,...

Muş Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri, ilkokul öğrencilerine yönelik okul çevresindeki asayiş olayları, trafik eğitimi, yabancı şahıslara karşı ne yapmaları gerektiği konuları hakkında bilgilendirme eğitimi verilerek, "Oskar" isimli detektör köpeği tanıtıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü TDP Şube Müdürlüğü, örnek bir proje uygulayarak 3 ve 4'üncü sınıf öğrencilerine yönelik okul çevresindeki asayiş olayları, trafik eğitimi, yabancı şahıslara karşı ne yapmaları gerektiği ve trafik kuralları hakkında bilgilendirme eğitimlerine devam ediyor. Alparslan Kız Yatılı Bölge İlk ve Ortaokulunda eğitim gören 3 ve 4'ncü sınıf öğrencilerine konferans salonu ve okul bahçesinde TDP Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uygulamalı olarak eğitim verildi. Öğrencilere eğlenceli halde uygulamalı eğitimler veren polisler, Muş Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan defter, boyama kitapları, kalem, silgi ve çeşitli kırtasiye malzemesi dağıttı. Verilen eğitimlerde ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki meslek grupları tanıtıldı. Programda detektör köpek "Oskar" da tanıtıldı.

Verilen eğitimlerin önemli olduğunu belirten Alparslan Kız Yatılı Bölge İlk ve Ortaokulu Müdürü Bedrettin Kondu, öğrencileri için yararlı olduğuna inandıklarını söyledi. Kondu, "İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafınca okulumuzda yapılan bilgilendirme çalışmaları kapsamında, öğrencilerimize seminer verildi. Daha çok çocuklarımızın güvenli bir şekilde okula ulaşması, okula erişimi, okuldan dönüşüyle ilgili birçok konuda bilgiler verdiler. Aynı zamanda, trafikte çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde evlerine gidip gelmeleri konusunda, trafik kuralları ile polisi daha iyi tanıma hakkında yaptıkları çalışma ile öğrencilerimiz bilinçlendirildi" dedi.

Özellikle öğrencilerin yabancı kişilerden uzak durması ve daha güvenli bir ortam için bu eğitimlere ihtiyacın olduğunu kaydeden Kondu, polis ekiplerine teşekkür etti.