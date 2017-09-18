  • BIST 107.563
  • Altın 146,441
  • Dolar 3,4646
  • Euro 4,1375
  • Samsun 24 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 30 °C
  • İzmir 28 °C
  • Ordu 25 °C
  • Sinop 25 °C
  • Giresun 24 °C
  • Amasya 26 °C
  • Rize 25 °C
  • Trabzon 25 °C

Polisten Öğrencilere Güvenlik Uyarısı

» »
Polisten Öğrencilere Güvenlik Uyarısı
Muş Emniyet Müdürlüğü, okullarda öğrencilere ve velilere temel güvenlik kurallarıyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Muş Emniyet Müdürlüğü, okullarda öğrencilere ve velilere temel güvenlik kurallarıyla ilgili bilgilendirme yaptı.

2017-2018 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Muş Emniyet Müdürlüğü de okul çevrelerinde güvenlik önlemlerini arttırdı. İlk ders zilinin çaldığı saatlerde okulları gezen Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere ve velilere temel güvenlik kurallarıyla ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Öğrenci ve velilere broşürler de dağıtan polisler, şüphelendikleri konularla ilgili 155 Polis İmdat hattını aramaları gerektiğini söylediler. Öğrencilerle birebir sohbet eden polisler, "Kafanızın karışık olduğu ve tedirgin olduğunuz durumlarda konuyu hemen aile veya öğretmenlerinizle paylaşın. Hoşlanmadığınız bir durumda "hayır" diyebilmelisiniz. Kendisini tehlikede hissettiğinizde ailenizden, öğretmenlerinizden veya polisten mutlaka yardım isteyin. Anne ve babalarınızın izni olmadan kişisel bilgilerinizi başkasına vermeyin. İnternette fazla vakit geçirmeyin ve tanımadığınız kişilerle iletişim kurmayın. Okula bilinen işlek caddelerde arkadaşlarınızla birlikte gitmeye özen gösterin" uyarısında bulundular.

Velilere mutlak suretle temel güvenlik kurallarının öğrenmelerini ve çocuklara öğretmeleri gerektiğinin altını çizen polisler, şüpheli durumlara müdahale etmemelerini, direkt polisi aramaları yönünde uyarılarda bulundular.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vali Ustaoğlu’ndan ‘Ahilik Haftası’ Mesajı18 Eylül 2017 Pazartesi 12:33
  • Kumluca’da Karaağaç İçme Suyu Projesi18 Eylül 2017 Pazartesi 12:33
  • Polisten Öğrencilere Güvenlik Uyarısı18 Eylül 2017 Pazartesi 12:33
  • Savaştan Kaçan Suriyeliler Yangından Son Anda Kurtuldu18 Eylül 2017 Pazartesi 12:33
  • Vali Ustaoğlu’ndan ‘İlköğretim Haftası’ Mesajı18 Eylül 2017 Pazartesi 12:28
  • Koçlu Köy Barajıyla 2 Bin Dekar Alan Sulanacak18 Eylül 2017 Pazartesi 12:23
  • Başkan Asya’dan ’Gaziler Günü’ Mesajı18 Eylül 2017 Pazartesi 12:23
  • Yıldırım’da 276 Metruk Bina Yıkıldı18 Eylül 2017 Pazartesi 12:23
  • Fotoğraf Düşkünleri İçin Doğal Yaşam Yarışması18 Eylül 2017 Pazartesi 12:23
  • Ümraniye’de 120 Bin Öğrenci Ders Başı Yaptı18 Eylül 2017 Pazartesi 12:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti