Polonya Bisiklet Federasyonu’nda Tecavüz Skandalı

Polonya Bisiklet Federasyonu, tecavüz skandalıyla çalkalanıyor. Mali ve idari faaliyetlerinde usulsüzlük saptanan federasyondaki bazı görevlilerin, aralarında...

Polonya Bisiklet Federasyonu, tecavüz skandalıyla çalkalanıyor. Mali ve idari faaliyetlerinde usulsüzlük saptanan federasyondaki bazı görevlilerin, aralarında henüz reşit olmayanların da bulunduğu bazı sporculara ilaç vererek tecavüz ettiği iddia edildi. Polonya Spor Bakanı Witold Banka federasyon yönetimini derhal istifaya çağırırken, Başkan Dariusz Banaszek ise istifa çağrısını reddetti.

Borç batağında bulunan Polonya Bisiklet Federasyonu'nda yapılan denetimler büyük bir skandalı ortaya çıkardı. Federasyon hakkında uzun süreden beri devam eden spekülasyonları açıklığa kavuşturmak ve federasyonu sağlıklı bir yapıya dönüştürmek amacıyla Başkan Dariusz Banaszek'in çağrısıyla federasyonda denetim yapıldı. Denetimi gerçekleştiren firma federasyonun harcamalarında çok sayıda usulsüzlük tespit etti, birtakım işlerin sözleşmesiz yaptırıldığı, sporcuların yurt dışındaki bazı müsabakalara sigorta güvencesi olmadan götürüldüğü gibi çok sayıda yasa dışı durum belirledi. Ancak federasyonda ortaya çıkan çarpıklıklar bununla sınırlı kalmadı. Denetim firması federasyondaki bazı görevlilerin himayeleri altında bulunan sporcuları tehdit ettiğini belirledi. Tecavüz skandalına henüz reşit olmayan sporcuların da dahil olduğu saptanırken, kimi sporculara ise içeceklerine ilaç karıştırılarak tecavüz edildiği ortaya çıktı. Antrenörlerden bazılarıyla direktör ve federasyon doktorunun da adının karıştığı dehşet verici olay üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatılırken, Polonya Spor Bakanı Witold Banka yönetim kurulunu derhal istifaya çağırdı.

Spor Bakanının çağrısına karşılık Federasyon Başkanı Dariusz Banaszek ile beraber 4 federasyon yöneticisi istifa etmeyi reddederek, genel kurulun yapılacağı 21 Aralık tarihine kadar görevde kalacaklarını açıkladı. Yaklaşık 1 yıldır başkanlık görevini yürüten Banaszek yaptığı açıklamada federasyona ilişkin suçlamaların 10 yıldan beri devam ettiğini, daha önceki başkanların istifa etmemesine rağmen kendisinin neden istifa etmesi gerektiğini anlayamadığını belirtti. Mevcut spekülasyonlar dolayısıyla federasyondaki denetimin kendi inisiyatifiyle gerçekleştiğini ve yine bu iddialar nedeniyle göreve gelir gelmez bazı kişilerin iş aktine son verdiğini ifade eden Banaszek, ortaya çıkan skandal hususunda kendisinin bir suçu bulunmadığını savundu.

Yönetim kurulu üyelerinin, Bakanın istifa çağrısını reddetmesi üzerine bakanlığın yönetimin askıya alınması ve kayyım atanması için mahkemeye başvurması bekleniyor.