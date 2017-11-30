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Polonya’da Müslüman Kültür Merkezine Yapılan Saldırı Protesto Edildi

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Polonya’da Müslüman Kültür Merkezine Yapılan Saldırı Protesto Edildi
Polonya'nın başkenti Varşova'da Müslüman Kültür Merkezine düzenlenen saldırı protesto edildi.

Polonya'nın başkenti Varşova'da Müslüman Kültür Merkezine düzenlenen saldırı protesto edildi. Kent merkezinde gerçekleştirilen protesto gösterisine Polonya'da yaşayan Müslümanların yanı sıra çeşitli siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri de destek verdi.

Varşova'nın tek camisini içinde barındıran Müslüman Kültür Merkezine yapılan saldırı Metro Merkez İstasyonu'nda düzenlenen gösteriyle protesto edildi. Soğuk havaya rağmen çok sayıda Polonyalı da ibadet yerleri saldırıya uğrayan Müslümanlarla dayanışma için gösteriye destek verdi.

Sık sık ırkçılık ve faşizm karşıtı sloganların atıldığı protesto gösterisinde, katılımcılara teşekkür etmek için söz alan Müslüman Kültür Merkezi Başkanı Abdul Jabbar Koubaisy ise duygularına hakim olmakta zor anlar yaşadı. Gözyaşları içinde mikrofonu iade eden Koubaisy ikinci denemesinde "Beraber yaşıyoruz, beraber üretiyoruz, ayrımcılığa teslim olmayalım" diyebildi.

Yeşiller Partisi, Birlikte Partisi, çeşitli vakıf ve sivil toplum örgütlerinin de katıldığı gösteride, "Kahrolsun islamofobi", "Bizi desteklemek istiyorsanız bizimle kalın", "Irkçılığa geçit yok" dövizleri taşındı. Gösteri daha sonra olaysız şekilde sona erdi.

Protestoya katılan Polonyalı bir vatandaş, "İbadet yerleri saldırıya uğrayan bu insanlara destek vermek için buradayım. Polonya'da ırkçılık olmasın istiyoruz, herkesin eşitçe yaşadığı bir Polonya istiyoruz" dedi.

Bir diğer Polonyalı vatandaş ise, Müslüman azınlığın başına gelenlerin bir skandal olduğunu ifade ederek, "Medyada okuduklarımız, tüm ayrımcılıklar, tüm baskılar benim için kabul edilebilir değil. Tüm bu olan biteni protesto ediyorum, bizimle birlikte Polonya'da yaşayan Müslüman azınlığa yardım etmek istiyorum" diye konuştu.

Varşova'nın Ochota semtinde yer alan Müslüman Kültür Merkezi, pazartesi gecesi kimliği belirsiz bir grubun saldırısına uğramıştı. Camları kırılan, klima sistemini parçalanan, restoran bahçesi kullanılmaz hale gelen saldırı sonrası kültür merkezi yetkilileri, düzenledikleri basın toplantısında yabancı karşıtlığı ve ırkçılığın kurbanı olduklarını belirtmişti. Saldırının ardından polis soruşturma başlatırken, faillerse halen yakalanabilmiş değil.

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