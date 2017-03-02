Pompalı Tüfekli Cinayetin Zanlısı Yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde işlenen pompalı tüfekli cinayetin şüphelisi polis tarafından yakalandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde işlenen pompalı tüfekli cinayetin şüphelisi polis tarafından yakalandı.

Fatih Mahallesi Sancak Sokak'ta Yunus Emre Yörükoğlu'nun (28) kullandığı 55 HD 252 plakalı kamyoneti durdurarak pompalı tüfekle ateş ederek Yörükoğlu'nu ağır yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri önce aracın plakasından zanlının kimliğini tespit etti. Ekipler kimliği tespit edilen şüphelinin Emirefendi Mahallesi'nde oturan ablasının evine baskın düzenledi. Evde çok sayıda hap içen şüpheli Onur K.(28), yarı baygın vaziyette gözaltına alınarak ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından polis ekiplerinin nezaretinde ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesine sevk edildi.

Polis olayda kullanılan pompalı tüfeği bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.