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Pompalı Tüfekli Saldırgan Polisten Böyle Kaçtı

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Pompalı Tüfekli Saldırgan Polisten Böyle Kaçtı
Gaziantep'te elindeki pompalı tüfek ile markete kurşun yağdıran bir kişi, girdiği kıraathanede peşindeki polisleri görünce kaçma anı kameraya yansıdı.

Gaziantep'te elindeki pompalı tüfek ile markete kurşun yağdıran bir kişi, girdiği kıraathanede peşindeki polisleri görünce kaçma anı kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre ismi belirlenemeyen ve elinde pompalı tüfek bulunan bir kişi, Şehitkamil ilçesine bağlı Girne Mahallesi'nde bulunan bir ilköğretim okulu yanındaki markete kurşun yağdırdı. Burada Ahmet B. isimli şahsı yaralayan şahıs, elindeki tüfekle kaçtı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kamera görüntülerinden eşkâlini belirleyerek şahsın peşine düştü. Ekipler, eşkâlini belirledikleri saldırganı bulmak için Şıho Aslan Caddesi üzerinde arama başlattı.

Polisten kaçarak Şehit Şıho Aslan Caddesi üzerindeki bir kahveye giren saldırgan ise kendisini arayan polis araçlarını görünce kıraathaneden ayrılarak, hızla bölgeden uzaklaştı. Şahsın elindeki tüfekle kıraathaneye girmesi ve kaçma anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Polis olayla ilgili incelemesini sürdürürken özel bir hastanede tedavi altına alınan yaralının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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