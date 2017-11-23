  • BIST 105.359
  • Altın 162,957
  • Dolar 3,9209
  • Euro 4,6481
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 5 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 7 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 6 °C

Popovic: “Kendi Tarihimizi Değiştirmek İçin Oynayacağız”

» »
Popovic: “Kendi Tarihimizi Değiştirmek İçin Oynayacağız”
Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Tony Popovic, hafta sonu konuk olacakları Bursaspor'un tarihi bir kulüp olduğunu söyleyerek, "Orada kendi tarihimizi...

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Tony Popovic, hafta sonu konuk olacakları Bursaspor'un tarihi bir kulüp olduğunu söyleyerek, "Orada kendi tarihimizi değiştirmek için oynayacağız" dedi.

Süper Lig'in 13. haftasında Bursaspor'a konuk olacak olan Kardemir Karabükspor, son hazırlıklarını bugün kendi tesislerinde tamamladı. Hasan Doğan Tesisleri'nde, Teknik Direktör Tony Popovic yönetiminde yapılan idmana sakatlığı bulunan Dany katılmazken, takım düz koşu ve taktiksel çalışma yaptı.

İdman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Tony Popovic, son 4 haftadır hak etmelerine ve iyi futbol oynamalarına rağmen maç kazanamadıkları söyledi.

"Kendi tarihimizi değiştirmek için oynayacağız"

Artık sabırsızlıkla 3 puan beklediklerini kaydeden Popovic, "Çok zorlu bir deplasmana gideceğiz. Bursaspor tarihi olan bir kulüp, bizde orada kendi tarihimizi değiştirmek için oynayacağız. Bu hafta da futbolcularımızla beraber idmanlarda çalışıp orada da bu savaşı göstereceğiz. Umuyorum ve eminim ki, Bursaspor karşısında 3 puan alıp bu hasrete son vereceğiz. Oyuncularım doğru yolda ve iyi gidiyor. Hoca olarak ben burada oyuncularımın hareketlerinden ve performansından çok memnunum. Yaşanan sürece rağmen hepsi özverili bir şekilde çalışıyor. Son maçta aslında çok iyiydik ve golü yediğimizde özgüven düşüşü yaşadık. Bu beni bir manada hayal kırıklığına uğrattı. Oyuncularım burada gösterdikleri performansla beni çok mutlu ediyorlar. Bu şekilde devam edersek kazanmaya başlayacağız" dedi.

Futbolda gol atmanın çok zorlu bir şey olduğunu da sözlerine ekleyen Popovic, "Biz takım olarak buna bir çözüm bulmak zorundayız. Aslında üçüncü bölgeye kadar çok iyi geliyoruz ve o bölgede bir şekilde bitiriciliği ve son vuruşu yapamıyoruz. Bunu değiştirmek ve düzeltmek bizim elimizde. Bunun üzerinde çalışmalar yapıyoruz ve iyiye gideceğiz" ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kepezli Sporculardan Büyük Başarı23 Kasım 2017 Perşembe 13:18
  • Trabzonspor, Yağmur Altında Çalıştı23 Kasım 2017 Perşembe 13:13
  • Bandırmaspor, Konya Selçuklu Maçına Hazır23 Kasım 2017 Perşembe 13:13
  • Aziz Behich: "Henüz En İyi Bursaspor’u Görmedik"23 Kasım 2017 Perşembe 13:13
  • Adanaspor, U21 Takımı İle Antrenman Maçı Yaptı23 Kasım 2017 Perşembe 13:13
  • Şehitkamil’deki Semt Sahaları Sayısı Artacak23 Kasım 2017 Perşembe 13:08
  • Ted İstanbul Seniors Cup’ta Sona Yaklaşıldı23 Kasım 2017 Perşembe 13:08
  • Balkanların Altın Tekmelerine Kutlama23 Kasım 2017 Perşembe 12:58
  • Diyarbakırlı Öğrenci Avrupa Şampiyonu Oldu23 Kasım 2017 Perşembe 12:53
  • Beşiktaş Maçı Biletleri Tükenmek Üzere23 Kasım 2017 Perşembe 12:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti