Popovic: “Kendi Tarihimizi Değiştirmek İçin Oynayacağız”

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Tony Popovic, hafta sonu konuk olacakları Bursaspor'un tarihi bir kulüp olduğunu söyleyerek, "Orada kendi tarihimizi...

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Tony Popovic, hafta sonu konuk olacakları Bursaspor'un tarihi bir kulüp olduğunu söyleyerek, "Orada kendi tarihimizi değiştirmek için oynayacağız" dedi.

Süper Lig'in 13. haftasında Bursaspor'a konuk olacak olan Kardemir Karabükspor, son hazırlıklarını bugün kendi tesislerinde tamamladı. Hasan Doğan Tesisleri'nde, Teknik Direktör Tony Popovic yönetiminde yapılan idmana sakatlığı bulunan Dany katılmazken, takım düz koşu ve taktiksel çalışma yaptı.

İdman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Tony Popovic, son 4 haftadır hak etmelerine ve iyi futbol oynamalarına rağmen maç kazanamadıkları söyledi.

"Kendi tarihimizi değiştirmek için oynayacağız"

Artık sabırsızlıkla 3 puan beklediklerini kaydeden Popovic, "Çok zorlu bir deplasmana gideceğiz. Bursaspor tarihi olan bir kulüp, bizde orada kendi tarihimizi değiştirmek için oynayacağız. Bu hafta da futbolcularımızla beraber idmanlarda çalışıp orada da bu savaşı göstereceğiz. Umuyorum ve eminim ki, Bursaspor karşısında 3 puan alıp bu hasrete son vereceğiz. Oyuncularım doğru yolda ve iyi gidiyor. Hoca olarak ben burada oyuncularımın hareketlerinden ve performansından çok memnunum. Yaşanan sürece rağmen hepsi özverili bir şekilde çalışıyor. Son maçta aslında çok iyiydik ve golü yediğimizde özgüven düşüşü yaşadık. Bu beni bir manada hayal kırıklığına uğrattı. Oyuncularım burada gösterdikleri performansla beni çok mutlu ediyorlar. Bu şekilde devam edersek kazanmaya başlayacağız" dedi.

Futbolda gol atmanın çok zorlu bir şey olduğunu da sözlerine ekleyen Popovic, "Biz takım olarak buna bir çözüm bulmak zorundayız. Aslında üçüncü bölgeye kadar çok iyi geliyoruz ve o bölgede bir şekilde bitiriciliği ve son vuruşu yapamıyoruz. Bunu değiştirmek ve düzeltmek bizim elimizde. Bunun üzerinde çalışmalar yapıyoruz ve iyiye gideceğiz" ifadelerini kullandı.