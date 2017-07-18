  • BIST 106.141
  • Altın 140,453
  • Dolar 3,5255
  • Euro 4,0722
  • Samsun 28 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 31 °C
  • İzmir 28 °C
  • Ordu 29 °C
  • Sinop 27 °C
  • Giresun 27 °C
  • Amasya 33 °C
  • Rize 30 °C
  • Trabzon 27 °C

Poroşenko: “Uluslararası Örgütler, Rusya’ya Baskı Yapmalı”

» »
Poroşenko: “Uluslararası Örgütler, Rusya’ya Baskı Yapmalı”
Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, "Uluslararası örgütler, Minsk anlaşması uygulanana, Rus askerleri işgal ettiği toprakları terk edene kadar Rusya'ya...

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, "Uluslararası örgütler, Minsk anlaşması uygulanana, Rus askerleri işgal ettiği toprakları terk edene kadar Rusya'ya baskı yapmalı" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, temaslarda bulunmak üzere Gürcistan'a 3 günlük ziyaret gerçekleştiriyor. Dün akşam saatlerinde Tiflis'e gelen Poroşenko, bugün çeşitli temaslarda bulunuyor. Gürcistan cumhurbaşkanı Giorgi Margvelashvili ile ikili görüşme gerçekleştiren Poroşenko daha sonra Gürcü mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi. Poroşenko "Bölgesel sorunlarımız var. Gürcistan için Abhazya ve Güney Osetya, Ukrayna için ise Kırım ve işgal altındaki Doğu Ukrayna" dedi. Uluslararası toplumun Rusya'ya yönelik baskısını arttırması gerektiğini sözlerine ekleyen Ukraynalı lider, "Uluslararası örgütler, Minsk anlaşması uygulanana, Rus askerleri işgal ettiği toprakları terk edene kadar Rusya'ya baskı yapmalı" dedi.

Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti liderlerinin "Malorossiya" kurmayı planladıklarına ilişkin sorulara, " Novorossiya projesi rafa kalktı. Ukrayna Donbass ve Kırım'ın egemenliğini yeniden alacak" dedi.

Ukrayna ve Gürcistan arasında deklarasyon imzalandı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kopenhag’da, Kudüs’e Destek Yürüyüşü18 Temmuz 2017 Salı 13:13
  • Pakistan’da Bina Çöktü: 4 Ölü18 Temmuz 2017 Salı 13:08
  • Petro Poroşenko Gürcistan’da18 Temmuz 2017 Salı 12:48
  • Trump’dan Venezuela Rejimine Yaptırım Tehdidi18 Temmuz 2017 Salı 12:48
  • Sahte Jandarma Arabasıyla Trafiğin Hızını Kesti18 Temmuz 2017 Salı 12:03
  • 13 Yaşındaki Çocuk Fransa Kültür Bakanlığının Hesabını Hackledi18 Temmuz 2017 Salı 11:58
  • Suriye’de Bombalı Araç Patladı: 4 Ölü18 Temmuz 2017 Salı 11:53
  • Çin’in Roket Saldırısında 158 Hint Askeri Öldü18 Temmuz 2017 Salı 11:13
  • Öso, 25 Pyd Militanını Öldürdü18 Temmuz 2017 Salı 11:13
  • Hindistan’da Dang Humması Salgını18 Temmuz 2017 Salı 11:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti