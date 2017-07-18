Poroşenko: “Uluslararası Örgütler, Rusya’ya Baskı Yapmalı”

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, "Uluslararası örgütler, Minsk anlaşması uygulanana, Rus askerleri işgal ettiği toprakları terk edene kadar Rusya'ya...

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, "Uluslararası örgütler, Minsk anlaşması uygulanana, Rus askerleri işgal ettiği toprakları terk edene kadar Rusya'ya baskı yapmalı" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, temaslarda bulunmak üzere Gürcistan'a 3 günlük ziyaret gerçekleştiriyor. Dün akşam saatlerinde Tiflis'e gelen Poroşenko, bugün çeşitli temaslarda bulunuyor. Gürcistan cumhurbaşkanı Giorgi Margvelashvili ile ikili görüşme gerçekleştiren Poroşenko daha sonra Gürcü mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi. Poroşenko "Bölgesel sorunlarımız var. Gürcistan için Abhazya ve Güney Osetya, Ukrayna için ise Kırım ve işgal altındaki Doğu Ukrayna" dedi. Uluslararası toplumun Rusya'ya yönelik baskısını arttırması gerektiğini sözlerine ekleyen Ukraynalı lider, "Uluslararası örgütler, Minsk anlaşması uygulanana, Rus askerleri işgal ettiği toprakları terk edene kadar Rusya'ya baskı yapmalı" dedi.

Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti liderlerinin "Malorossiya" kurmayı planladıklarına ilişkin sorulara, " Novorossiya projesi rafa kalktı. Ukrayna Donbass ve Kırım'ın egemenliğini yeniden alacak" dedi.

Ukrayna ve Gürcistan arasında deklarasyon imzalandı.