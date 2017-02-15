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Porsuk Çayı’na Düşen Kadını Ekipler Kurtardı

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Porsuk Çayı’na Düşen Kadını Ekipler Kurtardı
Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen bir kadın, kurtarma ekiplerince sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen bir kadın, kurtarma ekiplerince sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, 19 Mayıs Caddesi yanında bulunan Porsuk Çayı'nda meydana geldi. Eşiyle kavga ettiği ileri sürülen yabancı uyruklu İrem Allavi (24) isimli kadın, Porsuk Çayı'na düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar kadının kurtarılması için durumu kurtarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye, ambulans, polis ve Dorlion Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Suyun üzerinde akıntıyla birlikte ilerleyen kadının hareketsiz bedeni, balık adamların da yardımıyla sudan çıkarıldı. 2 çocuk annesi olduğu iddia edilen kadına ilk müdahale ambulansta yapıldı. Genç kadın ardından Eskişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilen genç kadın, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

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