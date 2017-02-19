Portakal Toplamaktan Sıkıldık Deyip Dağa Çıktılar, Mahsur Kaldılar

Antalya'nın Kemer ilçesinde narenciye toplayıcılığı yapan 3 kişi mahsur kaldıkları dağlık alandan AFAD ve jandarmanın 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde narenciye toplayıcılığı yapan 3 kişi mahsur kaldıkları dağlık alandan AFAD ve jandarmanın 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı. Kurtarma esnasındaki bölgede bir adet jeneratör ile 300 metrelik uzatma kablosu bulan jandarma ekiplerine işçilerin, "Bizim değiller, portakal toplamaktan sıkıldık, biraz gezelim" dediği öğrenildi. Kazazedeler sağlık kontrolünün ardından karakola ifade için götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kemer'e bağlı Kuzdere Mahallesi'nde oturan Nusret Kanbal (33), Aziz Ayyıldız (21) ve Ümit Çinkılıç (20) hafta sonu iş olmaması sebebiyle bahçe sahibinden izin aldı. İşverenleri Hasan Yılmaz tarafından Kesme Boğazı mevkiine getirilen 3 kafadar, Bey Dağları'nın Hasan Amca Deresi'ne tırmandı. Bir süre dağda vakit geçiren işçiler, tırmandıkları sarp kayalardan geri inemedi. Cep telefonuyla 112'den yardım isteyen işçilerin yanına ilk ulaşan, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Kemer Birimi Acil Kurtarma Birimi oldu. AFAD ve jandarma ekibinin de gelmesiyle işçiler, mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

Öte yandan, kurtarma ekipleri, 3 işçinin dağa çıktıkları güzergah üzerinde bir jeneratör ve 300 metre uzatma kablosu buldu. Jeneratörün bulunduğu yerde yapılan incelemede, kayalara açılan deliklere el yapımı patlayıcı yerleştirilerek patlatıldığı izlenimi veren görüntüler tespit edildiği öğrenilirken, kurtarılan işçiler jeneratörle kendilerinin bir ilgisi olmadığını iddia etti ve "Portakal toplamaktan sıkılmıştık biraz gezelim dedik" şeklinde konuştu.

Kurtarma çalışmalarının başarıyla sonuçlanması işçilerin yakınları tarafından sevinçle karşılanırken, işçiler ile dağda bulunan jeneratör ve uzatma kablosu karakola götürüldü.