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Porto Riko’da Kasırga Nedeniyle Tahliyeler Başladı

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Porto Riko’da Kasırga Nedeniyle Tahliyeler Başladı
Porto Riko'daki Guatajaca Barajı'nın Maria Kasırgası nedeniyle taşma tehlikesine karşı bölge sakinleri tahliye edildi.

Porto Riko'daki Guatajaca Barajı'nın Maria Kasırgası nedeniyle taşma tehlikesine karşı bölge sakinleri tahliye edildi.

Ulusal Hava Servisi, Porto Riko'daki Guatajaca Barajı'nın Maria Kasırgası nedeniyle taşma tehlikesine karşı bölge sakinlerinin tamamen tahliye edildiğini açıkladı.Yetkililer, Porto Riko'da etkili olan kasırganın etkisini hala sürdürdüğünü bildirdi. Ayrıca 3 milyon kişinin elektiriksiz kaldığı bölgeye, gıda ve tıbbi malzemeler gönderildiği açıklandı.

Öte yandan Porto Riko'da etikili olan kasırga nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetmişti.

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