  • BIST 95.099
  • Altın 141,314
  • Dolar 3,5725
  • Euro 3,9014
  • Samsun 21 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 22 °C
  • İzmir 29 °C
  • Ordu 16 °C
  • Sinop 18 °C
  • Giresun 17 °C
  • Amasya 24 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 16 °C

Poşetle Sokağa Bırakılan Bebekle İlgili 3 Gözaltı

» »
Poşetle Sokağa Bırakılan Bebekle İlgili 3 Gözaltı
Manisa'nın Kula ilçesinde dün yeni doğmuş bir erkek bebeği poşet içine koyarak, sokağa bırakma olayıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'nın Kula ilçesinde dün yeni doğmuş bir erkek bebeği poşet içine koyarak, sokağa bırakma olayıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili yürütülen hummalı ve titiz çalışma kapsamında, 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltında sorgularının ve adli işlemlerinin devam ettiği öğrenilen şüpheliler Y.A., L.A. ve T.K.'nın, sorgularının tamamlanmasının ardından Kula Cumhuriyet Başsavcılığında mahkemeye çıkarılacağı öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat devam ediyor.

Olayın geçmişi

11 Mayıs 2017 Perşembe günü saat 18.00 sıralarında 4 Eylül Mahallesi 237. Sokak üzerinde Emrah Topmedir, çalıştığı iş yerinin arka tarafına aracını park ettiği sırada poşet içerisine sarılmış erkek bebek bulmuştu. Sağlık durumunun kötüye gittiğini fark eden Topdemir, erkek bebeği hemen Kula Devlet Hastanesine götürmüş, yaklaşık 3 saatlik olduğu belirlenen erkek bebek tedavi altına alınmıştı. Kula Devlet Hastanesine yapılan ilk müdahalelerin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edilen minik bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Poşetle Sokağa Bırakılan Bebekle İlgili 3 Gözaltı

Poşetle Sokağa Bırakılan Bebekle İlgili 3 Gözaltı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fatsa’da Kaybolan 3,5 Yaşındaki Mert Efe İçin Seferberlik12 Mayıs 2017 Cuma 16:14
  • Yayayı Ezen Sürücü, 2 Bin 500 Aracın İncelenmesi Sonucu Yakalandı12 Mayıs 2017 Cuma 16:03
  • Tekirdağ’da Zincirleme Kaza: 3 Yaralı12 Mayıs 2017 Cuma 15:58
  • Süleyman Yeşilyurt: “Ben Kaçmıyorum, 4 Gündür Evde Polis Bekliyorum”12 Mayıs 2017 Cuma 15:58
  • Alanya’da Şafak Vakti Huzur Operasyonu12 Mayıs 2017 Cuma 15:53
  • Şanlıurfa’da Fetö Operasyonu12 Mayıs 2017 Cuma 15:48
  • Sosyal Medyada Terör Propagandasına 11 Tutuklama12 Mayıs 2017 Cuma 15:48
  • Dilenen Anneler, Mağdur Olan Çocuklar12 Mayıs 2017 Cuma 15:44
  • Şanlıurfa’da Emniyetin Mahrem İmamlarına Operasyon: 22 Gözaltı12 Mayıs 2017 Cuma 15:33
  • Malatya’daki Fetö Soruşturması12 Mayıs 2017 Cuma 15:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti