Poşetle Sokağa Bırakılan Bebekle İlgili 3 Gözaltı

Manisa'nın Kula ilçesinde dün yeni doğmuş bir erkek bebeği poşet içine koyarak, sokağa bırakma olayıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'nın Kula ilçesinde dün yeni doğmuş bir erkek bebeği poşet içine koyarak, sokağa bırakma olayıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili yürütülen hummalı ve titiz çalışma kapsamında, 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltında sorgularının ve adli işlemlerinin devam ettiği öğrenilen şüpheliler Y.A., L.A. ve T.K.'nın, sorgularının tamamlanmasının ardından Kula Cumhuriyet Başsavcılığında mahkemeye çıkarılacağı öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat devam ediyor.

Olayın geçmişi

11 Mayıs 2017 Perşembe günü saat 18.00 sıralarında 4 Eylül Mahallesi 237. Sokak üzerinde Emrah Topmedir, çalıştığı iş yerinin arka tarafına aracını park ettiği sırada poşet içerisine sarılmış erkek bebek bulmuştu. Sağlık durumunun kötüye gittiğini fark eden Topdemir, erkek bebeği hemen Kula Devlet Hastanesine götürmüş, yaklaşık 3 saatlik olduğu belirlenen erkek bebek tedavi altına alınmıştı. Kula Devlet Hastanesine yapılan ilk müdahalelerin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edilen minik bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.