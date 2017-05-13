Posof’ta Trafik Haftası Etkinliği

Trafik Haftası münasebetiyle düzenlenen etkinliklerle trafik kurallarının önemi anlatıldı.

Ardahan'ın Posof ilçesinde Trafik Haftası etkinliklerle kutlandı.

Trafik Haftası münasebetiyle düzenlenen etkinliklerle trafik kurallarının önemi anlatıldı. Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma trafik sorumluları tarafından Posof İlkokulu önünde açılan sergide trafikte kullanılan cihazlar anlatılırken, ayrıca yapılan yanlışlar ve yapılması gereken kurallarla ilgili broşürler dağıtıldı.

Uyarılarda, hayat kurtaracak temel kurallar, emniyet kemerinin önemi, traktör kullanıcıların dikkat etmesi gereken kurallar, hız sınırları ve araç kullanırken telefonla konuşmanın tehlikeleri hakkında bilgiler verildi.