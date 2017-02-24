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Pozantı’da Kros Seçmeleri Yapıldı

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Pozantı’da Kros Seçmeleri Yapıldı
Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü faaliyet programında yer alan "Pozantı İlçe Kros Seçmeleri" gerçekleştirildi.

Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü faaliyet programında yer alan "Pozantı İlçe Kros Seçmeleri" gerçekleştirildi.

Atletizm Federasyonu Adana İl Temsilcisi Abdulkadir Uğur, yapılan seçmelere 24 sporcunun katıldığını belirtti.

Uğur, Adana'nın diğer ilçelerinde de seçme yapacaklarını belirterek, "İlçe seçmelerde yapılan müsabakalar oldukça yararlı geçiyor. Kendini göstermek isteyen yetenekli sporculara fırsat yaratıyoruz. Organizasyon, ulaşım ve diğer konularda bizlere destek veren Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak ile Pozantı İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Yıldırım Dutar teşekkür ederiz" dedi.

Pozantı İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Yıldırım Dutar, ilçede sporu geliştirmeye başladıklarını ifade ederek, "Havaların ısınmasıyla birlikte Nisan ayından itibaren 7'den 70'e herkesi spora teşvik etmek için spor faaliyetleri yapacağımızı, anaokulundan üniversiteye kadar tüm eğitim kademesinde tüm öğrencilerimize futbol, voleybol, masa tenisi, satranç, basketbol turnuvası yapacağımızı, ardından kurumlar arası turnuvalar, bayanların ve Pozantı halkımızın katılımının da sağlanacağı sportif faaliyetler yapacağız" diye konuştu.

Kros müsabakası seçmelerini İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Bayar, Şube Müdürü İsmail Geyik, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Yıldırım Dutar, beden eğitimi öğretmenlerinden Sedat Demir, Mehmet Tezeren, Mustafa Bakırcı temsilci öğretmen olarak ise Zeki Doğan ve Şahabettin Yıldırım katıldı.

Pozantı’da Kros Seçmeleri Yapıldı

Pozantı’da Kros Seçmeleri Yapıldı

Pozantı’da Kros Seçmeleri Yapıldı

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