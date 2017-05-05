  • BIST 93.928
  • Altın 140,088
  • Dolar 3,5441
  • Euro 3,8951
  • Samsun 12 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 15 °C
  • İzmir 18 °C
  • Ordu 13 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 17 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 13 °C

Prandelli’den Igor Tudor Yorumu

» »
Prandelli’den Igor Tudor Yorumu
Galatasaray eski teknik direktörü Cesare Prandelli, sarı-kırmızılıların yeni teknik patronu Igor Tudor için, "Oyuncuyken çok zeki ve başarılıydı. Eğer...

Galatasaray eski teknik direktörü Cesare Prandelli, sarı-kırmızılıların yeni teknik patronu Igor Tudor için, "Oyuncuyken çok zeki ve başarılıydı. Eğer yönetim tam olarak destek verirse bence başarılı olacaktır" dedi.

A Spor'a konuşan Galatasaray eski teknik direktörü Cesare Prandelli, Galatasaray'ın şimdiki teknik direktörü Igor Tudor hakkında olumlu açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, "Galatasaray büyük kulüp. Çok geniş taraftar kitlesi olan güçlü bir camia. Göreve gelirken kendisine vaat edilenler, programlar ve tutulacak sözler önemli. Elbette yapılacak yatırım da etkili olacaktır. Ama oyuncuyken çok zeki ve başarılıydı. Eğer yönetim tam olarak destek verirse bence başarılı olacaktır" şeklinde konuştu.

"Başkanın planı gerçekten çok yeni ve önemliydi"

Galatasaray'a gelişi hakkında da konuşan Prandelli, "Teklif ve proje önüme geldiğinde çok güzel bulmuştum. Yenilikçi ve önemli bir proje olduğu için sıcak bakmıştım. Avrupa'nın 4 farklı noktasındaki 4 kulüpten oyuncu bularak, 1000'den fazla genç oyuncu yetiştirmeyi hedefliyordu. Sadece Galatasaray için değil Türkiye ve Türk sporu içinde önemliydi. Başkanın planı gerçekten çok yeni ve önemliydi. Zaten teklifi o nedenle kabul etmiştim. Ancak gelişmeleri hepiniz çok iyi biliyorsunuz bazı istifalardan sonra bütün program değişti" dedi.

Çalışma sistemi hakkında da bilgi veren deneyimli teknik adam, "Her ülkenin çalışma sistemi ve futbol liginde farklı mantalite vardır. Biz oyunculara videolar izleterek hataları, eksikleri analiz ediyorduk. Bu futbolda çok önemlidir. Biz bunu yaparak biraz olsun katkı sağladık. Çünkü analiz çok önemlidir. Bu sistemi göstermekle hem takımın, hem de oyuncuların kalite seviyesini arttırmak için etkili olabilecek yöntemleri gösterdik" açıklamasında bulundu.

"Hangi kulübe giderse gitsin katkı sağlar"

Arda Turan'ın Inter'e gideceği yönündeki söylentileri değerlendiren Cesare Prandelli, "Çok kaliteli, başarılı bir oyuncu. Fiziksel ve teknik olarak yetenekli, uluslararası arenada başarılar yaşamış, tecrübeli bir oyuncu. Hangi kulübe giderse gitsin katkı sağlayacak ve başarılı olacak yetenektedir" dedi.

"Juventus'un başarısı biz İtalyanlar için gurur verici"

Juventus'un Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısını da değerlendiren Prandelli, "Juventus'un başarısı biz İtalyanlar için gurur verici bir durum. Sadece Juventuslu taraftarlar değil, bütün İtalyanlar için geçerli. Juventus, bu başarıyı yakalamak için uzun zamandır mücadele veriyor. Elbette geldiği konum çok sevindirici. Zor dönemde yanında olan kulüp yöneticileri, yapılan program, belirlenen hedef ve sistemli çalışma Juventus'u finale taşımak üzere. İtalyan futbolu için güzel bir başarı" şeklinde konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Türel, Başakşehir Maçını Taraftarlarla İzledi05 Mayıs 2017 Cuma 21:38
  • Alanyaspor Otobüsüne Konya’da Taşlı Saldırı05 Mayıs 2017 Cuma 21:28
  • Spor Toto Süper Lig05 Mayıs 2017 Cuma 21:08
  • Denizlispor’un 42. Başkanı Mustafa Üstek Oldu05 Mayıs 2017 Cuma 20:38
  • Karabükspor, Traore’yi Gözden Çıkarttı05 Mayıs 2017 Cuma 20:13
  • 52. Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası’nın Açılış Seremonisi Yapıldı05 Mayıs 2017 Cuma 20:03
  • Samsunspor, Giresunspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü05 Mayıs 2017 Cuma 19:18
  • Ergin Ataman’a 3 Maç Ceza05 Mayıs 2017 Cuma 18:43
  • Osmanlısporlu Futbolcular Ankapark’ta Doyasıya Eğlendi05 Mayıs 2017 Cuma 18:38
  • Evkur Yeni Malatyaspor’da Durum Değerlendirmesi Toplantısı05 Mayıs 2017 Cuma 18:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti