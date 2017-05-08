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Prematüre Bebekler Bir Araya Geldi

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Prematüre Bebekler Bir Araya Geldi
Denizli'de, özel bir hastanede prematüre olarak dünyaya gelen 18 bebek, "2. Geleneksel Prematüre Buluşması" kapsamında buluştu.

Denizli'de, özel bir hastanede prematüre olarak dünyaya gelen 18 bebek, "2. Geleneksel Prematüre Buluşması" kapsamında buluştu.

Denizli ve çevre illerde bin gram altında özel hastanede doğan, doğum sonrası takip ve tedavisi yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yapılarak sağlıklı şekilde taburcu edilen prematür bebek ve aileleri hastane tarafından düzenlenen organizasyonda bir araya geldi. Bebeklerin tedavileri süresince kendileriyle ilgilenen hemşire ve doktorlar da hazır bulunduğu etkinliğe, Hastanenin Başhekimi Uz. Dr. Yusuf Polat, Yenidoğan Uzmanı ve Eğitim Koordinatörü Doç. Dr. Osman Öztekin, Çocuk Hastalıkları Uzmanları Dr. Cengiz Tırpan yenidoğan ünitesi hemşireleri, sağlık personeli ile prematüre bebekler ve aileleri katıldı.

Etkinlikte katılımcılara teşekkür eden Hastanenin Başhekimi Uz. Dr. Yusuf Polat, "Bütün çocuklar korunmaya muhtaç ama bugünkü toplantımıza vesile olan erken doğan bebekler daha çok korunmaya muhtaç. Başta doktorlarımız ve yenidoğan ekibini bu özverili ve titiz çalışmalarından dolayı şükranla tebrik ediyorum. Minik mucizelerimizi hayata bağlamak için çalışıyor, yenidoğan kapısında umutla bekleyen ailelere bekledikleri sözleri söyleyebilmeye gayret ediyoruz. Biliyoruz ki, erken doğan bebeklerin yenidoğan sürecini uygun şartlarda atlatmaları, yaşama şanslarını yükseltiyor. Yoğun bakım sürecinde anne-baba desteği bebeklerin gelişimini olumlu etkiliyor. Bebekleri Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde izlenen anneler, uygun giysilerle belirli saatlerde bebeklerini ünitemizde ziyaret edebiliyor, bebeklerin beslenmesine ve bakımına katılarak bebeğin yasam savaşında O'na destek oluyorlar" dedi.

Etkinlik sonunda prematüre çocuklara hediyeleri verildi.

Prematüre Bebekler Bir Araya Geldi

Prematüre Bebekler Bir Araya Geldi

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