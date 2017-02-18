Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi ve Kılıçarslan Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen Gençlerle Başbaşa programına katılan Prof.

Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi ve Kılıçarslan Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen Gençlerle Başbaşa programına katılan Prof. Dr. Birol Akgün, "Yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi"ni anlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'in de katıldığı programda, dünyadaki yönetim sistemleri hakkında detaylı bilgi veren Akgün, Türkiye'nin bugünkü sistemini parlamenter sistem olarak sınıflamanın zaman zaman zorlaştığını dile getirdi. Akgün, "Türkiye'deki sistem tipolojik olarak parlamenter demokrasiyi andırıyor. Ama Cumhurbaşkanına 82 anayasasının verdiği yetkiler ve 2007'deki halk tarafından seçilme yöntemini aldığımızda, bu aşağı yukarı Fransız yarı başkanlık sistemini andırıyor. Bir uyumsuzluk var. Bir taraftan halkın seçtiği, meşruiyeti olan Cumhurbaşkanı var. Diğer tarafta yine meşruiyetini halktan alan bir hükümet var. Yetkiler bölüşülmüş. İki başlı sistem var" dedi.

Türkiye'de özellikle 1961 ve 1982 anayasalarının baştan itibaren hep tartışmalı doğduğunu kaydeden Akgün, anayasaların halka rağmen ve halk için başkaları tarafından yapılmış olmalarının meşruiyet sorunları olduğunu dile getirdi. Literatüre bakıldığında başkanlık sistemine dayalı anayasa ile yönetilen ülkelerde siyasi istikrarın çok daha kolay sağlandığını kaydeden Akgün, "Türkiye'de bundan sonra korsan hükümetlerin olmadığı, her 5 yılda bir yapılacak seçimle kimin ülkeyi yöneteceğine ilişkin sorunun kesin cevabını veren bir siyasi sistem değişikliği yapılıyor. Özellikle yürütmenin daha etkin ve hızlı olması öngörülüyor. Kuvvetler ayrımı pekişecek. Çift başlılık ortadan kalkıyor. Karşılıklı bir denge mekanizması içinde hükümetin icraatını yapabildiği, meclisin hükümeti denetleyebildiği bir sistem getiriliyor, güçlü bir meclis altyapısı kuruluyor" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek de yeni anayasa konusunda gençleri aydınlatan Prof. Dr. Birol Akgün'e teşekkür ederek çini sikke takdim etti.