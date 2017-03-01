Prof. Dr. Cem Kılıç: "Dünya’da Da İşsizlik Önemli Bir Problem"

Trakya Kalkınma Ajansının yürüttüğü "Kayıtlı Çalışıyorum" projesi kapsamında Türkiye'nin önde gelen sosyal güvenlik uzmanlarından Prof.

Trakya Kalkınma Ajansının yürüttüğü "Kayıtlı Çalışıyorum" projesi kapsamında Türkiye'nin önde gelen sosyal güvenlik uzmanlarından Prof. Dr. Cem Kılıç, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde konferans verdi.

Proje kapsamında hazırlanan tanıtım filminin izlenmesiyle başlayan programda Prof. Dr. Cem Kılıç, güncel ekonomik gelişmeler ve istihdam politikaları hakkında bilgi verdi.

İşsizlik hakkında bilgi veren Kılıç, "Sadece Türkiye'de değil, dünyada istihdam ve işsizlik meseleleri ön plana çıkıyor. Çünkü ekonomiler daralmaya başladı. Gayri milli hasılalar istenildiği şekilde gitmiyor. Dünyada da ekonomik büyümeler beklenenlerin altında kaldı ki 3,1 seviyesinde 2016 rakımı ki bu tahminlerin altında kaldı. 2017-2018 çok parlak olmayacak küresel ekonomi açısından. Bu beraberinde durgunluk, özellikle iş gücü, istihdam daralmayı beraberinde getirebiliyor" dedi.

Kılıç, "Biz 2008 krizini fazla hissetmedik. Bizim özellikle iş gücü piyasamız daha kırılgan bir yapıda. Çünkü Türkiye şimdi öyle bir nüfus ki, her yıl 700 bin genç daha önce hiç iş gücü piyasasına çıkmamış, okulunu bitiren adam, yaşını tamamlayan adam iş gücü piyasasına giriyor. Dünyada da işsizlik önemli bir problem. Önümüzdeki yıl, 3.5 milyona yakın dünyada yeni işsiz ortaya çıkacak. Uluslararası Çalışma Teşkilatı'nın verileri. İstihdamda bir kırılganlık var. Kırılganlık dediğim düzenli olmayan işler. Sigortası olmayan, düzenli mesaisi olmayan işler. Bunlarda giderek yayılmaya başladı" ifadelerini kaydetti.

"İşverene getirilen teşvikleri önemsiyorum"

Kayıt dışı çalışma oranının düştüğünü kaydeden Kılıç, "Bugün Türkiye'de kayıt dışı çalışma yüzde 34'lere geriledi. Kayıt dışılıkta da mesafe alındı. Daha çok bizim bu konuda çaba sarf etmemiz lazım. Bu bağlamda işverene getirilen teşvikleri önemsiyorum. İşverene para kazandırıyorsun daha fazla adam çalışsın diyorsun diğer yandan da teşviki kayıt dışılığına bağlıyorsun, kayıt dışı adam çalıştırırsan teşvikten yararlanamazsın diyorsun. Dolayısıyla iyi denge kurulmaya başlanıyor" diye konuştu.

"Gençlerde işsizlik çok büyük problem"

Gençlerdeki işsizliğin büyük problem olduğunu kaydeden Kılıç, "Gençlerde işsizlik çok büyük problem. O yüzden 6111 teşvik önemli. 6111 kadın ve gençlere ilişkin bir teşviktir. Bizdeki genç işsizliği ortalamanın üzerinde, yüzde 20 küsurlarda. Üniversitelilerin işsizliği daha beter durumda. Ben de üniversite hocasıyım ama neredeyse her gün 3-4 gençten birisi uzun vadeli işsiz kalıyor. Şimdi bizim mezun öğrenciler koskoca Siyasal Bilgiler Fakültesini bitiyor, İktisadi İdari Bilimler Fakültesini bitiriyor. Bankada veznedar olabilir miyim diye düşünüyor. Şartlar çok değişti. İnşaat mühendis adam iş güvenliği uzmanı oluyor ki en azından 3-5 kuruş eve ekmek götüreyim diye" dedi.

Toplantı soruların cevaplandırılmasıyla devam etti.