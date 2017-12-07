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Prof. Dr. Çizakça, Avrupa Bilim Vakfı Hakemler Kurulu Üyeliğine Seçildi

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Prof. Dr. Çizakça, Avrupa Bilim Vakfı Hakemler Kurulu Üyeliğine Seçildi
KTO Karatay Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İslam Ekonomisi ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi Prof.

KTO Karatay Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İslam Ekonomisi ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Çizakça, Avrupa'nın önde gelen akademik platformlarından Avrupa Bilim Vakfı, Hakemler Kurulu üyeliğine seçildi. Prof. Çizakça, büyük çaplı projelerin ve araştırmaların değerlendirilmesinde önemli görevler üstlenecek.

Lisans eğitimini İngiltere'nin Leicester Üniversitesinde tamamlayan Prof. Dr. Çizakça, yüksek lisans eğitimi ve doktorasını da ABD'de Pensilvanya Üniversitesinde yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kurulan Uluslararası İslam Bankacılık ve Ekonomi Enstitüsünde 1982-84 yılları arasında öğretim üyesi olarak çalışan Prof. Dr. Çizakça, 1992-93 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi ve International Institute of Islamic Thought and Civilization Kuala Lumpur Malezya'da eş zamanlı öğretim üyesi olarak görevde bulundu. Yabancı dil olarak İngilizce, Almanca, Hollandaca ve Osmanlıca bilen Murat Çizakça, Uluslararası İslam Bankacılık ve Ekonomisi Enstitüsü, İslam Bankalığı Uzmanlığı Sertifikası'na sahip. Prof. Dr. Çizakça, ayrıca KTO Karatay Üniversitesi'nin Türkiye'de bir ilk olan İslam Ekonomisi ve Finans Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Ayrıca Prof. Dr. Çizakça, geçtiğimiz yıl da "Academia Europaea" üyeliğine kabul edildi.

Dünya finans sektörünün parlayan yıldızı İslam Bankacılığının ülkemizde ihtiyaç duyduğu kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla Türkiye'de ilk kez KTO Karatay Üniversitesi bünyesinde açılan "İslam Ekonomisi ve Finans Bölümü, ilk öğrencilerini 2016-2017 öğrenim döneminde aldı. Bölümün akademik kadrosunda Prof. Dr. Murat Çizakça'nın yanı sıra Prof. Dr. Hamdi Döndüren, Prof. Dr. Osman Okka ve Yrd. Doç. Dr. Fahrettin Yahşi gibi bu alanda tanınmış isimler yer alıyor.

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