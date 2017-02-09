Prof. Dr. Gültekin Yıldız, Saü’de Anıldı

Sakarya Üniversitesi'nde (SAÜ) uzun yıllar görev yapan, İşletme Fakültesi kurucu dekanı Prof.

Sakarya Üniversitesi'nde (SAÜ) uzun yıllar görev yapan, İşletme Fakültesi kurucu dekanı Prof. Dr. Gültekin Yıldız, vefatının birinci yıldönümünde Sakarya Üniversitesi'nde anıldı.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen anma programına SAÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, SAÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can, ailesi, akademisyenler ve öğrencileri katıldı. Kur'an tilaveti ile başlayan anma programının açılışında konuşan Prof. Dr. Yıldız'ın akademisyen oğlu Yrd. Doç. Dr. Mustafa Zahid Yıldız, programa katılan herkese teşekkürlerini sundu.

Prof. Dr. Yıldız'ın yaşamını anlatan SAÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can, "Fakültemizin kurucu dekanı Gültekin Yıldız hocamızın aramızdan ayrılışının birinci yılında yetiştirdiği öğrenciler ve akademisyenler bugün burada bir arada. Hocamıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun" dedi.

Daha sonra söz alan Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, "Gültekin Yıldız hocamızla ben ilk 1983 yılında tanıştım. 1984 yılından 1988 yılına kadar Sakarya Meslek Yüksekokulunda birlikte görev yaptık. Onun vefatı ile Sakarya Üniversitesi bir büyüğünü, bir ağabeyini, çok önemli bir mensubunu kaybetti. Sabahattin Zaim Hocamızın belirttiği güzel insan modeli en çok Gültekin hocamıza yakışırdı. Gültekin Yıldız hocamıza Allahtan rahmet diliyorum" şeklinde konuştu.

Anma programının sonunda serbest kürsüde başta Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cihangir Akın ile SAÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Kadir Ardıç, akademisyenler ve öğrencileri Prof. Dr. Gültekin Yıldız ile yaşadıkları anıları paylaştılar.