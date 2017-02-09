  • BIST 88.416
  • Altın 147,243
  • Dolar 3,6973
  • Euro 3,9489
  • Samsun 7 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 7 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 4 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 8 °C
  • Trabzon 8 °C
  • LOCALARA BÜYÜK İLGİ BEKLENİYOR
  • KARADENİZ İMAMI MEB'DE ÇALIŞMIŞ
  • Mart ayına gelmeden 'yolcu ve yük' kaçtı
  • LOCALARA BÜYÜK İLGİ BEKLENİYOR
  • KARADENİZ İMAMI MEB'DE ÇALIŞMIŞ
  • Mart ayına gelmeden 'yolcu ve yük' kaçtı
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Prof. Dr. Gültekin Yıldız, Saü’de Anıldı

» »
Prof. Dr. Gültekin Yıldız, Saü’de Anıldı
Sakarya Üniversitesi'nde (SAÜ) uzun yıllar görev yapan, İşletme Fakültesi kurucu dekanı Prof.

Sakarya Üniversitesi'nde (SAÜ) uzun yıllar görev yapan, İşletme Fakültesi kurucu dekanı Prof. Dr. Gültekin Yıldız, vefatının birinci yıldönümünde Sakarya Üniversitesi'nde anıldı.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen anma programına SAÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, SAÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can, ailesi, akademisyenler ve öğrencileri katıldı. Kur'an tilaveti ile başlayan anma programının açılışında konuşan Prof. Dr. Yıldız'ın akademisyen oğlu Yrd. Doç. Dr. Mustafa Zahid Yıldız, programa katılan herkese teşekkürlerini sundu.

Prof. Dr. Yıldız'ın yaşamını anlatan SAÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can, "Fakültemizin kurucu dekanı Gültekin Yıldız hocamızın aramızdan ayrılışının birinci yılında yetiştirdiği öğrenciler ve akademisyenler bugün burada bir arada. Hocamıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun" dedi.

Daha sonra söz alan Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, "Gültekin Yıldız hocamızla ben ilk 1983 yılında tanıştım. 1984 yılından 1988 yılına kadar Sakarya Meslek Yüksekokulunda birlikte görev yaptık. Onun vefatı ile Sakarya Üniversitesi bir büyüğünü, bir ağabeyini, çok önemli bir mensubunu kaybetti. Sabahattin Zaim Hocamızın belirttiği güzel insan modeli en çok Gültekin hocamıza yakışırdı. Gültekin Yıldız hocamıza Allahtan rahmet diliyorum" şeklinde konuştu.

Anma programının sonunda serbest kürsüde başta Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cihangir Akın ile SAÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Kadir Ardıç, akademisyenler ve öğrencileri Prof. Dr. Gültekin Yıldız ile yaşadıkları anıları paylaştılar.

Prof. Dr. Gültekin Yıldız, Saü’de Anıldı

Prof. Dr. Gültekin Yıldız, Saü’de Anıldı

Prof. Dr. Gültekin Yıldız, Saü’de Anıldı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eşyaları Yanan Aileye Yunusemre Belediyesi El Uzattı09 Şubat 2017 Perşembe 14:03
  • Eskigediz’de Evleri Yanan Aileler İçin Yardım Kampanyası09 Şubat 2017 Perşembe 14:03
  • Gediz’de Safahat Okuma Yarışması 2017 Müracaatları Başladı09 Şubat 2017 Perşembe 14:03
  • Balıkesir’de 2017 Yılında 128 Bin Adet Fidan Aşılanacak09 Şubat 2017 Perşembe 13:53
  • Van’da Sis Trafiği Etkiledi09 Şubat 2017 Perşembe 13:53
  • Bolu Belediye Başkanı Yılmaz 3. Kez Dede Oldu09 Şubat 2017 Perşembe 13:53
  • Bayırköy Ss Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nden Başkan Yaman’a Ziyaret09 Şubat 2017 Perşembe 13:48
  • 7 Ayrı Mahallenin İçme Suyu Sorunu Tarih Oluyor09 Şubat 2017 Perşembe 13:48
  • Grup Mizah’tan Tiyatro Oyunu09 Şubat 2017 Perşembe 13:48
  • Sigaranın Zararlarını En İyi Anlatan Öğrencilere Bisiklet09 Şubat 2017 Perşembe 13:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti