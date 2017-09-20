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Prof. Dr. Gümürdülü: "Şok Diyetlerle Hızlı Kilo Kaybı Karaciğeri Yağlandırıyor"

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Prof. Dr. Gümürdülü: "Şok Diyetlerle Hızlı Kilo Kaybı Karaciğeri Yağlandırıyor"
İç Hastalıkları, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, genellikle obezite ile birlikte görülen karaciğer yağlanmasına,...

İç Hastalıkları, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, genellikle obezite ile birlikte görülen karaciğer yağlanmasına, şok diyetler sonrası hızlı kilo kayıplarının da neden olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Gümürdülü, karaciğerde yapısal ve fonksiyonel bozukluklara yol açarak, siroz ve karaciğer kanseri gibi çok tehlikeli hastalıklara neden olabilen karaciğer yağlanmasına, sağlıksız beslenmeden hareketsizliğe birçok yanlış alışkanlığın zemin hazırladığını ifade etti. Hem ülkemizde hem de dünyada giderek yaygınlaşan karaciğer yağlanmasının önlenebilir bir hastalık olduğunun altını çizen Gümürdülü, hastalığın başlıca nedenleri arasında obezitenin önemli yer tuttuğunu kaydetti.

Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, göbekte yağ nasıl toplanıyorsa karaciğer içerisinde de öyle toplandığını belirterek, "Diyabet ile karaciğer yağlanması kol kola gidiyor. Obezite de varsa risk durumu artıyor. Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen karaciğer yağlanması, kalp hastalıkları, siroz ve karaciğer kanseri riskini de katlıyor" dedi.

En temel koruyucu faktör spor

Prof. Dr. Gümürdülü, karaciğer yağlanmasına karşı en temel koruyucu faktörün spor olduğunu dile getirerek, "Karaciğer yağlanmasını önceden önlemek elbette mümkün. Birincisi kilolu iseniz, obez iseniz kilo almayacaksınız, kilo vereceksiniz. Spor yapacaksınız. Tedavide zaten temel faktör spor; bu yürüme olur, yüzme olur, koşma olur fark etmez. Her yerde yapılabildiği için biz yürümeyi öneriyoruz. Özellikle gün boyu oturarak çalışanlar, daha fazla risk altında. Bu kişiler, gün içerisinde mutlaka hareket etmeli, günde en az 45 dakika düzenli yürüyüş yapmayı alışkanlık haline getirmeli" diye konuştu.

Şok diyetlerden kaçının

Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, karaciğer yağlanmasında fazla kilolardan kurtulmanın şart olduğunu ifade ederek, ancak hızlı kilo kaybının da karaciğer yağlanmasına neden olduğunu vurguladı. Buna çok dikkat etmek gerektiğini belirten Gümürdülü, şöyle devam etti:

"Çünkü cerrahi operasyonla ve şok diyetlerle hızlı kilo kayıplarında karaciğer yağlanması mutlak görülüyor. O yüzden hızlı kilo vermekten kaçınılmalı. Sağlıklı beslenme ve artı spor yaparak kilo verme karaciğer yağlanması ile mücadelede yeterli. Bunların yeterli olmadığı durumlarda hastalıkla mücadele zaman zaman ilaç tedavisi ile de desteklenebilir ama kilo verme ve spor bu konuda yüzde 100 etkili."

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