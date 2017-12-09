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Prof. Dr. İlber Ortaylı: "Doğanbey Konutları Törenle Yıkılmalı"

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Prof. Dr. İlber Ortaylı: "Doğanbey Konutları Törenle Yıkılmalı"
Bursa Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Türkiye Gençlik Vakfının düzenlendiği söyleşiye katılan ünlü tarihçi Prof.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Türkiye Gençlik Vakfının düzenlendiği söyleşiye katılan ünlü tarihçi Prof. Dr. İlbey Ortaylı, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan Doğanbey konutlarını törenle yıkmasını istedi.

Toplumun tüm kesimlerine hitap eden sosyal ve kültürel buluşmalara destek sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen "Gençler ve Türkler" konulu söyleşi, ünlü tarihçi, yazar, akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı Bursalı gençlerle buluşturdu. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile İnegöl Kaymakamı Ali Akça'nın da izlediği söyleşide Kudüs konusu da önemli bir gündem maddesi oldu.

"Trump hasta politikacı"

ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığı şeklindeki açıklamalarını değerlendiren Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Trump tam bir hasta politikacı karakteri. "Benden evvelkilerin hepsi gerizekalı ve eşektir. Benden sonra gelenler zaten hain ve sapık olacağı için benden iyisi olamaz." Politik mevkilerde bu eğilim çok" dedi.

Söyleşinin sonunda selamlama konuşması için sahneye davet edilen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, Ortaylı'nın "politik hastalık" benzetmesine, "İlbey Hocam önemli mesajlar verdi. Bizde mesajı aldık. "Sizden öncekileri yok saymayın, sizden sonra gelecekleri yok kabul etmeyin" dedi. Hocam bize bu güzel mekanları hazırlayan tüm başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun, ölenlere rahmet etsin. Ben inanıyorum ki bizden sonra gelecekler de işte gençler burada. Muhakkak onlardan belediye başkanları, milletvekilleri, farklı görevliler çıkacak. Bizden sonra gelecek olanlar, bizden çok daha iyi yapacaklar hiç şüpheniz olmasın. Sizden ve sizin bu güzel sohbetlerinizden ilham alarak yolumuza daha hızlı devam edeceğiz" dedi.

"Doğanbey'i törenle yıkın"

Prof. Dr. İlber Ortaylı, daha sonra kendisine çiçek veren Başkan Aktaş'tan Bursa için de özel bir istekte bulundu. Bursa'nın eski mimarisinin korunmasını isteyen Prof. Dr. Ortaylı, son günlerde yeniden kamuoyuna gelen Doğanbey konutlarını rezalet olarak nitelendirdi. Ortaylı, "Başkanım bu binaları yıkın. Hem de yıkarken bir de tören yapın. Almanya'da öyle yaptılar. Çürümüş, eski binaları yıktılar törenle, bando çalıyor, alkışlıyor millet. Siz de bandoyu çağırın törenle yıkın, ben de geleceğim" dedi.

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