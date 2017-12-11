Prof. Dr. Kemal İnat: "İç Siyasette Zayıflayan Trump, İsrail Lobisi’nin Desteğini Almak İstiyor"

Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Kemal İnat, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'i başkenti olarak görmesiyle ilgili olarak,...

Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Kemal İnat, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'i başkenti olarak görmesiyle ilgili olarak, "Trump'ın, ABD'de çok güçlü bir yere sahip olan İsrail Lobisi'nin desteğini almak arzusu söz konusu" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasıyla ilgili yaptığı açıklamaya tepki yağmaya devam ediyor. Ülke genelinde çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşu (STK), dernek, partiler karara tepki göstererek basın açıklamaları gerçekleştirdi. Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Kemal İnat ise ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları hakkında, "Trump'ın, ABD'de çok güçlü bir yere sahip olan İsrail Lobisi'nin desteğini almak arzusu söz konusu" diye konuştu.

"Bundan önceki başkanlar bu kararı almakta geri durmuştu"

Prof. Dr. Kemal İnat, "Kudüs konusunda yaşanan son gelişme Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın bir açıklaması ile tetiklendi. ABD Başkanı Donald Trump kısmen iç politikalar ve kısmen de uluslararası konjonktür buna müsait gördüğü için Kudüs ile ilgili bir açıklamada bulundu. Kudüs'ün, İsrail'in başkenti olduğu ve Amerikan Büyükelçiliği'ni de Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacakları yönünde bir açıklama bulundu. Bu yönde Amerikan Kongresi'nin almış olduğu, çıkartmış olduğu yasa söz konusuydu. Böylece bu yasada öngörülen kararı uygulamaya koyacağını söylemişti şu anda ki Amerikan Başkanı Donald Trump. Bundan önceki başkanlar böyle bir kararı almakta geri durmuşlardı, bunun oluşturacağı infiali göze almamışlardı" şeklinde konuştu.

"İç siyasette zayıflayan Trump, İsrail Lobisi'nin desteğini almak istiyor"

İç siyasette zayıflayan Trump'ın, İsrail Lobisi'nin desteğini almak istediğini söyleyen İnat, "Trump böyle bir şeyi neden göze aldı diye bakılırsa 2 temel nedeninden bahsedebiliriz. Birisi iç politik nedenler; yani Trump'ın Amerikan'ın iç siyasetinde ciddi bir sıkışmışlık içerisinde olduğunu herkes biliyor. Aslında iktidara geldiğinden beri Rusya bağlantıları konusunda bir takım ithamlar ile karşı karşıyaydı. Şimdi bu ithamların somutlaştığını, Trump'ın yakın çevresine yönelik bir takım soruşturmaların başlatıldığını görüyoruz. Ve bu soruşturmaların Trump'a kadar ulaşması ve nihayetinde Trump'ın görevini tamamlayabilmesi bile zora girmesi konuşuluyor. Dolayısıyla iç siyasette zayıflayan Trump'ın, ABD'de çok güçlü bir yere sahip olan İsrail Lobisi'nin desteğini almak arzusu söz konusu" ifadelerini kullandı.

"Müslüman ülkelerin tepkisi çok önemli"

Müslüman ülkelerin bu karara karşı vereceği tepkinin önemine değinen Prof. Dr. İnat, "İkinci olarakta bölgesel konjonktür baktığımızda dikkatlerin Orta Doğu Müslüman ülkeler arasındaki maalesef iç savaşlara özellikle İslam Dünyası'nın, Müslüman ülkelerin dikkatinin kendi aralarındaki iç savaşlara yöneldiği bir ortamda böyle bir karara verebilecekleri tepkinin zayıf olacağını düşündü İsrail Lobisi ve Trump yönetimi dolayısıyla böyle bir adım attı. Bu Filistin'de İsrail işgali başladığı günden beri bakarsak aslında sürpriz bir adım sayılmaz. Adım adım orada bir süreç söz konusu. Dolayısıyla İsrail'in daha önce işgal etmiş olduğu Kudüs, önce batısını daha sonra doğusunu daha 1980 yılında tamamını ilhak ederek Batı'ya katarak başkent ilan ettiğini biliyoruz. Bundan sonraki aşama bunu uluslararası kamuoyuna kabul ettirmekti. Böylece ABD'nin başkent olarak Kudüs'ü tanımasıyla birlikte uluslararası tanınması konusunda ciddi bir adım attığını düşünüyor İsrail yönetimi. Bu konuda İslam ülkelerinin tepkisini gösterecek, eğer İslam ülkeleri bu duruma kararlı şekilde karşı dururlar, karşı çıkarlarsa bu konuda başarılı olamayacaklardır. Ancak kendi aralarındaki güç müdahaleleri bu karara karşı duruşu engellerse o zaman daha önceki İsrail ve ona destek veren ülkeler, Filistin topraklarında daha önceki kazanımlarında olduğu gibi bu defa da yeni bir kazanım elde etmiş olacaklardır. Müslüman ülkelerin bu konuda vereceği tepki çok önemli. Belki bu konuyu da şu sözle bitirmek gerekir; Kudüs'ün mü daha çok Müslümanlara ihtiyacı var yoksa Müslümanların mı Kudüs'e sözüyle bitirmek gerekir. Bana göre Müslümanların, Kudüs'e daha fazla ihtiyacı var. Yoksa Kudüs'ün, Müslümanlara değil" dedi.