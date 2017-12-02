Prof. Dr. Kerem Alkin: “Teknoloji Üretecek Yeni Jenerasyonu Ağırlayacağımız Yer Beyoğlu’dur”

"Beyoğlu Büyük Dönüşüm Buluşması" kapsamında düzenlenen "Beyoğlu'nda Ekonomi Sohbetleri" paneline Gazeteci Şelale Kadak ile birlikte konuşmacı olarak...

"Beyoğlu Büyük Dönüşüm Buluşması" kapsamında düzenlenen "Beyoğlu'nda Ekonomi Sohbetleri" paneline Gazeteci Şelale Kadak ile birlikte konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Kerem Alkin, "Teknoloji üretmekten söz ediyorsak, dünyada teknoloji üretebilmek adına genç jenerasyonu ağırlayabileceğimiz yer Beyoğlu'dur" dedi.

Beyoğlu Belediyesi ve Beyoğlu Yatırımcılar Grubu (BIG) tarafından gerçekleştirilen "Beyoğlu Büyük Dönüşüm Buluşması" ikinci gününde düzenlenen panellerle devam ediyor. Etkinlik kapsamında Grand Pera Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen "Beyoğlu'nda Ekonomi Sohbetleri" panelinin konukları Prof. Dr. Kerem Alkin ve Gazeteci Şelale Kadak oldu. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği panelde, 19 bin 500 işletmesi bulunan Beyoğlu'nun ekonomiye katkısı ve Türkiye ekonomisi bütün yönleriyle ele alındı.

"Beyoğlu'nun kreatif sektörleri kendisine çekmesi gerekiyor"

Prof. Dr. Kerem Alkin panelde yaptığı konuşmasında, Beyoğlu'nun Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Türkiye'de Yüksek Teknoloji üretecek olan yeni Z jenerasyonu nerede olacak? Bu insanların Beyoğlu'nda olması gerekiyor. Çünkü adam sabahın ikisinde bir kodu yazarken yaptığı yazılımda bir yerde takıldığında bir an için rahatlamak isteyecek. O zaman çıkacak Beyoğlu'nda bir tur atacak. Belki biz sinemaya gidecek, belki de bir yerde oturup bir kahve içecek. O sırada kafasını toplayıp gelip yazılımın geri kalan kısmına yazacak. Sabah 6 da işini bitirip evine gidip yapacak. Artık Sabah 9'da işe git akşam 5'te eve dön diye bir hayat yok. Dolayısıyla teknoloji üretmekten söz ediyorsak, dünyada teknoloji üretebilmek adına bu genç jenerasyonu ağırlayabileceğimiz yer Beyoğlu. Beyoğlu'nun gelecek de mutlaka kreatif sektörleri (bu dizayndır, mimarlıktır vs.) kendisine çekmesi gerekiyor" dedi.

"Beyoğlu en cazip yerlerden bir tanesi"

Son 10 yıllık dönemde Beyoğlu'nun bir yatırım ve cazibe merkezi olarak çok farklı sektörlerde büyük gelişim sağladığını da ifade eden Prof. Dr. Kerem Alkin, "Beyoğlu butik hizmetler açısından bakıldığı zaman belki de en cazip yerlerden bir tanesi. Bu gelişme sürecinde Beyoğlu Belediyesi yaptığı pek çok projeye bağlı olarak ilçesini 100 bin civarında yeni istihdam imkanlarına kavuşturmuş. Bunun son derece önemli olduğunu ifade etmek lazım. Önümüzdeki döneme yönelik olarak da çok rahatlıkla bu ilçenin devam eden yatırımlar ve yeni iş fırsatları ile birlikte en az bir 100 bin daha istihdam imkanı oluşturacak bir yer olduğunu söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.

"Beyoğlu sadece İstanbul için değil, Türkiye için de önemli bir merkez"

Gazeteci Şelale Kadak ise, Beyoğlu'nun altyapısal bütün sorunlarını çözdüğüne inandığını belirterek, "Dolayısıyla yeni bir hikaye yazılacak burada. Altyapı bütün Beyoğlu'nda dönüşüyor. Bunların bittikten sonra buraya gelmesini istediğimiz teknolojik şirketlerin, o şirketlerde çalışmasını ümit ettiğimiz yeni kuşağın Beyoğlu'na tekrardan gelmeye başlayacaklarını ve buradan gerçekten esinleneceklerini umut ediyorum. Çünkü Beyoğlu sadece İstanbul için değil, Türkiye için de önemli bir Merkez halinde." ifadelerini kullandı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Beyoğlu Büyük Dönüşüm Buluşması" gün boyunca ilgi çekici konu ve konuklarla devam ediyor.