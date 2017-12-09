  • BIST 107.921
  • Altın 154,062
  • Dolar 3,8353
  • Euro 4,5054
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 5 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 7 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 11 °C

Prof. Dr. Köktürk: "Fetö’cüler Bu Ülkenin İnsan Kaynağını İmha Etmişlerdir"

» »
Prof. Dr. Köktürk: "Fetö’cüler Bu Ülkenin İnsan Kaynağını İmha Etmişlerdir"
Pamukkale Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Milay Köktürk, "FETÖ'cüler bu ülkenin insan kaynağını imha etmişlerdir. En büyük...

Pamukkale Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Milay Köktürk, "FETÖ'cüler bu ülkenin insan kaynağını imha etmişlerdir. En büyük kötülükleri bu olmuştur" dedi.

Prof. Dr. Milay Köktürk, Türk Ocağı Samsun Şubesi'nin düzenlediği "21. Yüzyılda Yeni Sorunlar ve Yeni Yükümlülükler" isimli konferansa konuşmacı olarak katıldı. 21 yüzyılda egemenlik vasıtası olarak kullanılan paranın savaş aracı olduğunu belirten Köktürk, FETÖ'nün insan kaynağını yok ederek Türkiye'ye en büyük ihaneti yaptığını söyledi.

"Asıl ihanet bu"

Bu çağı anlamak için öncelikle öncelikle sosyoekonomik düzeni anlamak gerektiğini belirten Prof. Dr. Milay Köktürk, "Çünkü her çağın egemen unsuru farklıdır. Mesela eski çağın egemen kültürü makineydi kendi savaş araçlarını üretti. Artık finansal kapitalizmle birlikte yeni savaş alanı ve aracı paradır. Ama bu markette kullandığımız, takas için kullandığımız manada para değil. Egemenlik vasıtası olarak kullanılan paradır. 2001 krizinde Türkiye gerçek manada iflas etmişti ve teslim alınmıştı. 2001 krizinden sonra Türk sanayisinin yüzde 50'lere varan oranda el değiştirdiğini kaç kişi biliyor. Özel sanayi kuruluşlarını kastediyorum. Baba Bush ve bir ekip krizin göbeğinde Atatürk Havalimanına gelerek şöyle bir demeç verdiler: "Biz Türkiye'de ucuza kapatacağımız fabrika var mı ona bakmaya geldik'. FETÖ'cüleri tarihte görülmemiş bir ihanet hareketi olarak görürüz. Ama bir şeyi dikkatten kaçırıyoruz. FETÖ'cüler bu ülkenin insan kaynağını imha etmişlerdir. Bunun üstünde fazla durmayız. Halbuki en büyük kötülükleri bu olmuştur. Asıl ihanet bu. Çünkü siz fiili bir harekete karşı direnç oluşturursunuz ama elinizden kayıp giden insan kaynağını geri alamazsınız" diye konuştu.

Konferansa; Türk Ocağı Samsun Şubesi Başkanı Doç. Dr. Serkan Şen ve vatandaşlar katıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kar Yağışı Bitti Geriye Temizliği Kaldı09 Aralık 2017 Cumartesi 17:33
  • Engelli Ve Sokak Çocuklarını Korumak İçin Toplandılar09 Aralık 2017 Cumartesi 17:28
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “10 Aralık İnsan Hakları Günü” Mesajı09 Aralık 2017 Cumartesi 17:28
  • Kudüs İçin Yüzlerce Kişi Yürüdü09 Aralık 2017 Cumartesi 17:23
  • Doğu Kışla Kapalı Pazar Alanı Ve Otopark Projesi’nin Temeli Atıldı09 Aralık 2017 Cumartesi 17:23
  • Dışişleri Bakanlığından İsrail Açıklaması09 Aralık 2017 Cumartesi 17:18
  • Şimşek: “Bize Musallat Olan Bütün Terör Örgütlerine Rağmen Dimdik Ayaktayız’’09 Aralık 2017 Cumartesi 17:13
  • Chp Kozan İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi’nde Erkan Karaoğlu Güven Tazeledi09 Aralık 2017 Cumartesi 17:03
  • Prof. Dr. İlber Ortaylı: "Doğanbey Konutları Törenle Yıkılmalı"09 Aralık 2017 Cumartesi 17:03
  • Danıştay’dan, Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar Hakkında 19 Mayıs Kararı09 Aralık 2017 Cumartesi 16:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti