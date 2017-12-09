Prof. Dr. Köktürk: "Fetö’cüler Bu Ülkenin İnsan Kaynağını İmha Etmişlerdir"

Pamukkale Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Milay Köktürk, "FETÖ'cüler bu ülkenin insan kaynağını imha etmişlerdir. En büyük...

Pamukkale Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Milay Köktürk, "FETÖ'cüler bu ülkenin insan kaynağını imha etmişlerdir. En büyük kötülükleri bu olmuştur" dedi.

Prof. Dr. Milay Köktürk, Türk Ocağı Samsun Şubesi'nin düzenlediği "21. Yüzyılda Yeni Sorunlar ve Yeni Yükümlülükler" isimli konferansa konuşmacı olarak katıldı. 21 yüzyılda egemenlik vasıtası olarak kullanılan paranın savaş aracı olduğunu belirten Köktürk, FETÖ'nün insan kaynağını yok ederek Türkiye'ye en büyük ihaneti yaptığını söyledi.

"Asıl ihanet bu"

Bu çağı anlamak için öncelikle öncelikle sosyoekonomik düzeni anlamak gerektiğini belirten Prof. Dr. Milay Köktürk, "Çünkü her çağın egemen unsuru farklıdır. Mesela eski çağın egemen kültürü makineydi kendi savaş araçlarını üretti. Artık finansal kapitalizmle birlikte yeni savaş alanı ve aracı paradır. Ama bu markette kullandığımız, takas için kullandığımız manada para değil. Egemenlik vasıtası olarak kullanılan paradır. 2001 krizinde Türkiye gerçek manada iflas etmişti ve teslim alınmıştı. 2001 krizinden sonra Türk sanayisinin yüzde 50'lere varan oranda el değiştirdiğini kaç kişi biliyor. Özel sanayi kuruluşlarını kastediyorum. Baba Bush ve bir ekip krizin göbeğinde Atatürk Havalimanına gelerek şöyle bir demeç verdiler: "Biz Türkiye'de ucuza kapatacağımız fabrika var mı ona bakmaya geldik'. FETÖ'cüleri tarihte görülmemiş bir ihanet hareketi olarak görürüz. Ama bir şeyi dikkatten kaçırıyoruz. FETÖ'cüler bu ülkenin insan kaynağını imha etmişlerdir. Bunun üstünde fazla durmayız. Halbuki en büyük kötülükleri bu olmuştur. Asıl ihanet bu. Çünkü siz fiili bir harekete karşı direnç oluşturursunuz ama elinizden kayıp giden insan kaynağını geri alamazsınız" diye konuştu.

Konferansa; Türk Ocağı Samsun Şubesi Başkanı Doç. Dr. Serkan Şen ve vatandaşlar katıldı.