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Prof. Dr. Osman Kaya Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Prof. Dr. Osman Kaya Son Yolculuğuna Uğurlandı
ADÜ Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi ve bir dönem Rektör Yardımcılığı ile Rektör Danışmanlığı görevlerini de yürüten Prof.

ADÜ Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi ve bir dönem Rektör Yardımcılığı ile Rektör Danışmanlığı görevlerini de yürüten Prof. Dr. Osman Kaya son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir tedavi gördüğü ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Prof. Dr. Osman Kaya'nın cenaze töreni Atatürk Kongre Merkezi Maiandros Salonu'nda yoğun bir katılımla gerçekleşti. Törene Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan'ın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recai Tunca, Prof. Dr. Törün Özer, Genel Sekreter V. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aslan, Veteriner Fakültesi Öğretim Elemanları, Prof. Dr. Kaya'nın yakınları, mesai arkadaşları ve çok sayıda personel katıldı.

Adnan Menderes Camii Müezzini Kemal Çıtır'ın Kuran'ı Kerim tilavetinin ardından başlayan törende konuşan Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, "Allahtan geldik, Allaha döneceğiz" diyerek ölümün insanoğlu için kaçınılmaz son olduğunu anımsattı. Bircan, Prof. Dr. Osman Kaya'nın çok sevilen bir akademisyen olduğunu ifade ederek hastalığı döneminde bile insanlığa olan inancını hiç kaybetmediğini ve ADÜ için hep en iyisini düşündüğünü söyledi. Rektör Bircan, Osman Kaya'nın Rektör Danışmanı görevindeyken kendisine " Ben sizden razıyım, Allah da sizden razı olsun" dediğini aktararak, bunun gönül rahatlığı içerisinde olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Osman Kaya için törene katılanlardan helallik isteyen Rektörümüz Prof. Dr. Cavit Bircan, "Allah mekânını cennet eylesin" dedi.

Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan'ın konuşmalarının ardından söz alan Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergün Ömer Göksoy, Prof. Dr. Osman Kaya'nın vefatıyla gerek ülkemizin gerek ADÜ'nün büyük bir kayıp yaşadığını ifade etti. Prof. Dr. Osman Kaya'nın, kariyeri üzerindeki etkisine değinen Göksoy, "Bugün buralara onun sayesinde gelebildik" dedi. Merhumun ailesine ve sevenlerine sabırlar dileyen Dekan Prof. Dr. Göksoy gözyaşlarını tutamadı.

ADÜ Veteriner Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Şükrü Kırkan, Prof. Dr. Hasan Eren, Yrd. Doç. Dr. İbrahim Erdoğdu'nun konuşmaları ve taziyeleriyle devam eden tören, Efeler İlçe Müftüsü Salih Akcan'ın okuduğu dua ile son buldu.

Prof. Dr. Osman Kaya'nın cenazesi Cuma Namazına müteakip Adnan Menderes Camii'nden kaldırılarak Efeler ilçesi Kemer Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Prof. Dr. Osman Kaya Son Yolculuğuna Uğurlandı

Prof. Dr. Osman Kaya Son Yolculuğuna Uğurlandı

Prof. Dr. Osman Kaya Son Yolculuğuna Uğurlandı

Prof. Dr. Osman Kaya Son Yolculuğuna Uğurlandı

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