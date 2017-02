Prof. Dr. Özcan Bör’ün ‘Uluslararası Çocukluk Çağı Kanser Günü’ Mesajı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özcan Bör, 15 Şubat "Uluslararası Çocukluk Çağı Kanser Günü" münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Uluslararası Çocukluk Çağı Kanser Günü dolayısıyla mesajında kanserin ölümcül ve tedavisi uzun süreli ve sıkıntılı olan bir hastalık olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Özcan Bör, hastalığın bebeklerde ve çocuklarda görülmesinin daha büyük bir sorun oluşturduğunu ifade etti.

Türkiye'de yılda yaklaşık 3 bin çocuğun kanser tedavisi gördüğünü ifade eden Bör, mesajının devamında şunları belirtti:

"Çocukluk çağı kanserlerinin çoğunluğunu lösemi ve lenfomalar oluşturmaktadır. Her türlü kanser çocuklarda görülmektedir. Hangi kanser olursa olsun tedavi uzun sürelidir. Tedavi çoğunlukla kemoterapi olup bazen radyoterapi de buna eşlik etmektedir. Dirençli ve tekrar eden kanserlerde bu tedavilere ek olarak bazen kemik iliği nakli gerekmektedir. Tedavideki gelişmeler sonucunda çocuk kanserlerinin ortalama yüzde 70-80'i iyileşmektedir. 30-40 yıl önce bu oran çok daha düşük düzeylerdeydi. Tedavide başarının artması kemoterapide kullanılan ilaçların daha yüksek dozda verilmesi ve destek tedaviler ile sağlanmıştır. Çocukluk çağı kanserlerinin tedavisi bu konuda uzmanlaşmış merkezlerde yapılmalıdır. Erken tanı ile erken evrede kanserin saptanması ise daha az ilaç verilmesi ve tedavi başarısının yükselmesi anlamına gelmektedir. Bu nedenle ailelerin ve sağlık kuruluşlarının bu konuda duyarlı olmaları gerekmektedir. Her ne kadar kanser tedavisi devlet tarafından karşılanmakta ise de kanserli çocuğu olan ailelere destek gerekmektedir. Hastanede uzun süreli yatan çocuğu olan ailelerin her türlü desteğe gereksinimi olmaktadır. ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Kanser Servisi'nde çocukluk çağı kanserlerinin çoğunluğu yıllardır tedavi edilmektedir. Merkezimizde uzman ekibimiz ve deneyimli hemşire ve personelimizle 11 odada hizmet vermekteyiz."