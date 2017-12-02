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Prof. Dr. Uysal: “Türkiye Uyuşturucu Satışının Engellenmesinde Dünyanın En İyilerinden”

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Prof. Dr. Uysal: “Türkiye Uyuşturucu Satışının Engellenmesinde Dünyanın En İyilerinden”
'Madde Bağımlılığı ve Mücadelede Eczacının Rolü" konulu seminerde konuşan Prof.

'Madde Bağımlılığı ve Mücadelede Eczacının Rolü" konulu seminerde konuşan Prof. Dr. Mehtap Uysal, Türkiye'nin uyuşturucu satışını engelleme konusunda dünyanın en başarılı ülkelerinden biri olduğunu söyledi.

Yeşilay Kayseri Şubesi, Erciyes Üniversitesi Genç Yeşilay Kulübü ve Kayseri Eczacı Odası tarafından düzenlenen seminer Eczacılık Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını yapan Ömer Faruk Çöl, "İngilizlerin İstanbul'u işgalinde muhtemel direnişi kırmak amacıyla ücretsiz alkol dağıtılmasına reaksiyon olarak bir grup Türk aydını tarafından kurulmuştur. 1935 yılında Atatürk cumhurbaşkanlığında Bakanlar Kurulu kararıyla kamuya yararlı cemiyet statüsüne yükseltilmiştir. 97 yıldır Yeşilay, yurt sathında 100'den fazla şubesiyle başta madde, alkol, tütün ve kumar olmak üzere sonra zamanlarda ortaya çıkan teknoloji bağımlılığı konusunda da çalışmalar yürütmektedir" dedi.

"Türkiye'de Avrupa'dan daha çok sentetik uyuşturucu yakalanıyor"

İstinye Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uysal ise, TUİK istatistikleri ve polis kayıtlarına göre Türkiye'nin arzla mücadele en başarılı ülkelerden biri olduğuna, ancak tüm dünyada olduğu gibi talebin ortaya çıkmasının engellenmesinde başarısız olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TUİK raporları ve polis kayıtlarına göre arzla mücadelede dünyanın en başarılı ülkelerinden biri Türkiye. Yani uyuşturucunun satılmasını engelleme konusunda. Hatta şu anda, Avrupa'da yakalanan uyuşturucu miktarından daha çok sentetik uyuşturucuyu Türkiye yakalayabiliyor. Burada bir sorun yok. Fakat, bütün dünya gibi Türkiye'nin de başarısız olduğu bir konu var, o da talebi ortadan kaldırma. Burada da her şeyde olduğu gibi arz talep dengesi var. Talep olmazsa zaten arz da olmayacak. Hem Yeşilay Derneğinin hem eczacıların hem sağlık çalışanlarının yapması gereken taleple mücadeledir. Arzla mücadele, polisin, jandarmanın konusudur."

"Nerede fakirlik, parçalanmış aile varsa orada uyuşturucu var"

Özellikle sosyo-ekonomik problemlerin talebi ortadan kaldırmanın önünde ciddi bir engel olduğun vurgulayan Prof. Dr. Uysal, "Talebi ortadan kaldırmak da, bir gencin neden uyuşturucu kullanıyorsa onu engellemekten geçer. Bu da dünyanın en zor işlerinden biri. Çünkü tamamen sosyo-ekonomik dengeler ve aile yapısı söz konusu. Aile yapısı konusunda başarılıyız fakat ekonomik ve sosyal olarak başarılı değiliz. Nerede fakirlik, nerede parçalanmış aile, nerede suç varsa orada uyuşturucuya duyulan ihtiyaç artıyor. 2016 istatistiklerine göre suça yönlendirilen çocukların yüzde 40'ı madde bağımlısı" ifadelerini kullandı.

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