Prof. Gelenbe, İran Hazreti Mustafa Bilim Ödülünü Aldı

İran Hazreti Mustafa (S.A.V) ödülü, Türkiye Bilimler Akedemisi Üyesi Prof.

İran Hazreti Mustafa (S.A.V) ödülü, Türkiye Bilimler Akedemisi Üyesi Prof. Dr. Erol Gelenbe'ye verildi.

İslam dünyasında bilim ve teknolojinin özel simgesi olarak tanıtılan Hazreti Mustafa (S.A.V) ödülü bugün Tahran'ın Vahdet salonunda düzenlenen bir törende sahiplerini buldu. Ödülü kazanan 2 bilim insanı arasında Türkiye'den Prof. Dr. Erol Gelenbe de yer aldı.

İslam dünyasının farklı noktalarından 700'ü aşkın bilim ve işletme konusunda tanınmış isimlerin katıldığı Hazreti Mustafa (S.A.V) töreni, bugün İran'ın başkenti Tahran'ın Vahdet salonunda düzenlendi. İranlı yetkililere göre, söz konusu ödül İslam ülkeleri arasında bilimsel ve teknolojik ilişkilerin gelişmesi için büyük anlam ifade ediyor.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'ın (S.A.V) doğum gününe yakın bir tarihte düzenlenen Mustafa ödülü, aynı zamanda İslam-i Vahdet ve birliğin simgesi oldu. Müslüman ülkelerin bilim ve teknoloji alanında bölgesel ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlayan Hazreti Mustafa (S.A.V) ödülü, her iki yılda bir büyük başarılara imza atmış İslam dünyasındaki bilim insanlarının bir araya gelip birbirlerini tanımasını ve dönemin en başarılı bilimsel çalışmalarına sahip olan bilim insanını seçmesini sağlıyor.

Bu dönemde ise Türkiye'den Prof. Erol Gelenbe, Hazreti Mustafa (S.A.V) ödülünü kazanarak, İran'da düzenlenen törenin en önemli ismi oldu. İkinci ödül ise İranlı Prof. Dr. Emin Şükrullahi'ye verildi.