Prof. Göktekin: "Eriyen Stentte Endişe Yok"

Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Prof. Dr. Ömer Göktekin, son günlerde basında yer alan "eriyebilen stentler öldürüyor" haberlerine tepki...

Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Prof. Dr. Ömer Göktekin, son günlerde basında yer alan "eriyebilen stentler öldürüyor" haberlerine tepki göstererek, "Şu andaki verilerle böyle çıkarımda bulunmak doğru değil. Eriyebilen stnetler usulüne uygun şekilde damara yerleştirilirse pıhtı oluşum riskinde anlamlı bir artış bulunmamaktadır" dedi.

Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Prof. Dr. Ömer Göktekin, son günlerde basında yer alan "eriyebilen stentler öldürüyor" haberlerini değerlendirdi.

Eriyebilen stentin kullanımı sonrasında yapılan çalışmalarda stent üzerinde pıhtı oluşum riskinin, ilaç kaplı stentlere göre yüzde 1 ila 2 civarında daha yüksek olduğuna dikkat çeken Göktekin, "Ancak şu ana kadar mevcut olan araştırmalarda hastalar toplu olarak incelendiğinde bu durumun ölüm riskinde herhangi bir artışa neden olmadığı gösterilmiştir. Diğer yandan ilaç kaplı stentlerin ilk çıktığı zamanlardaki stent içi pıhtı oluşumu, şu anda eriyen stentlere göre daha yüksekti. Zamanla teknoloji sayesinde stent içi pıhtı oluşumu yüzde 1'lere kadar düştü, aynı gelişim ve iyileşmenin eriyen stentlerlede söz konusu olması ihtimal dahilinde" ifadelerini kullandı.

Prof.Dr. Göktekin, eriyebilen stentlerin usulüne uygun şekilde damara yerleştirildiğinde pıhtı oluşum riskinde anlamlı bir artış bulunmadığına dikkat çekerek, "Eriyen stentlerin ince damarlara (2.5 mm'den küçük) konulması tavsiye edilmemektedir. Eriyen stent damara koyulmadan, stentin yeri balonla iyice hazırlanmalı, stent konduktan sonra da yine balonla damar duvarına iyice yerleştirilmelidir. Bu uyarıların riayet edildiği tecrübeli kliniklerde seçilmiş hastalarda, mesela tam tıkalı damarı olan yada damarlarında boylu boyunca uzun darlıkları olan hastalar gibi çok sayıda veya uzun stent gerektiren hastalarda eriyen stent teknolojisi kullanılabilir. Hali hazırda Amerika'da FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) küçük damarlar (2.5 mm den küçük) dışında kullanımına izin vermiştir. Avrupa'da ise 300'ü aşkın merkezde kullanıma devam edilmektedir" şeklinde konuştu.

Eriyen stent takılan hastaların endişe etmemesi gerektiğini vurgulayan Göktekin, "Eriyen stent takılan 100 hastanın sadece 2 ya da 3 tanesinin stentinde pıhtı oluşmaktadır. Ayrıca stentte pıhtı oluşması hastanın ölümü anlamına gelmemektedir. Nitekim şu ana kadar yapılan araştırmalarda ölüm oranının arttığına dair bir bulgu olmadığı gibi, eriyen stentlerle yapılan 7 büyük çalışmadaki hastaları topluca değerlendiren, ve geçtiğimiz ay yayınlanan bir analizde de tüm nedenlere bağlı ölüm ya da kardiyovasküler (kalp damar hastalıklarına bağlı) ölüm oranlarında bir fark gözlenmemiştir. Son günlerde çeşitli medya kuruluşlarında "eriyebilen stentler öldürüyor" başlığıyla haberler yayınlanmıştır. Ancak şu andaki verilerle böyle bir çıkarımda bulunmak zor gözüküyor. Bununla beraber stent içinde pıhtı oluşumunu engellemek için ikili pıhtı önleyici ilaçların daha uzun sure mesela 3 yıl kullanımı uygun olabilir" diye konuştu.