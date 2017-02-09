IHAAW183947-SPO/09-02-2017 - Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaşlı Dusko Tosic'e 4, Fenerbahçeli Robin van Persie'ye 3, Teknik Direktör Şenol Güneş'e ise 1 maç ceza verdi. 09.02.2017 18:39:47 TSI NNNN
- BIST 88.830
- Altın 146,268
- Dolar 3,6908
- Euro 3,9358
- Samsun 6 °C
- İstanbul 5 °C
- Ankara 9 °C
- İzmir 14 °C
- Ordu 8 °C
- Sinop 3 °C
- Giresun 7 °C
- Amasya 12 °C
- Rize 8 °C
- Trabzon 8 °C
- Fetö Soruşturmasında 5 Kişi Daha Tutuklandı
- Pkk’ya Ait 130 Bin Paket Kaçak Sigara, Silah Ve Mühimmat Ele Geçirildi
- Otomobilin Çarptığı Yaya Yaralandı
- Kayyum Atanan Firmaya Operasyon: 6 Gözaltı
- Bozbağ: 'Bir kulübü borçlandırmak kolay ama..'
- 'Topal Osman Ağa' belgeseline tepki
- 'Muvazaalı eczane' kalmayacak
- Düzce Merkezli Operasyonda Fetö’den 24 Kişi Gözaltına Alındı
- İşsizlikle mücadele seferberliği başladı
- CHP'de 'eski il başkanları' zirvesi
- Ordu’da Kaçak Sigara Ve İçki Operasyonunda 6 Tutuklama
- Christian Hammer, İngiliz Devini Nakavt Etti
- Müsiad’ın Yeni Yönetiminden Vali Tuna’ya Ziyaret
- Odü’de Hemşirelik Yüksek Lisans Programı İlk Mezunlarını Verdi
- Rusya Tsk Unsurlarını Yanlışlıkla Vurduğunu Duyurdu
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (Pfdk), Beşiktaşlı Dusko Tosic’e 4, Fenerbahçeli Robin Van Persie’ye 3, Teknik Direktör Şenol Güneş’e İse 1 Maç Ceza Verdi.
IHAAW183947-SPO/09-02-2017 - Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaşlı Dusko Tosic'e 4, Fenerbahçeli Robin van Persie'ye 3, Teknik Direktör Şenol...
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Christian Hammer, İngiliz Devini Nakavt EttiTürk boks kulübü EC Boxing'in boksörü Christian Hammer, İngiliz devi David Price'yi yedinci rauntta nakavt etti.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (Pfdk), Beşiktaşlı Dusko Tosic’e 4, Fenerbahçeli Robin Van Persie’ye 3, Teknik Direktör Şenol Güneş’e İse 1 Maç Ceza Verdi.IHAAW183947-SPO/09-02-2017 - Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaşlı Dusko Tosic'e 4, Fenerbahçeli Robin van Persie'ye 3, Teknik Direktör Şenol...
Evkur Yeni Malatyaspor’un Kampı Yarın NoktalanıyorTFF 1.Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor'un Antalya kampı yarın sona eriyor.
Beşiktaş, Kafilesi Safranbolu’daSpor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Kardemir Karabükspor ile yapacağı maç için İstanbul'dan kara yolu ile yola çıkan Beşiktaş, Karabük'e geldi.
Başkan Gevrek Yeni Statta İncelemelerde BulunduEvkur Yeni Malatyaspor'un maçlarını oynadığı İnönü Stadı'na Türkiye Futbol Federasyonu tarafından müsabaka oynamaya elverişsiz raporu verilmesinden...
- Türklerin Yunanistan’a Günübirlik Girişine Yasak
- Asit Sızdıran Tankerin Bağlı Bulunduğu Şirkete 630 Bin Tl Para Cezası
- Vali Yardımcısı Sigara Denetiminde
- Parkmetreci Köpek Yaptıklarıyla Görenleri Şaşırtıyor
- Depremzedeler Nisan Ayında Evlerine Kavuşacak
- Aksaray’da Muhtarlar Ve Stk’lardan Referandumda ’Evet’ Çağrısı
- Astana Avrasya Milli Üniversitesinde "Hoca Ahmet Yesevi’yi Anlamak" Konferansı Düzenlendi
- Adana’ya El Bab’tan İkinci Şehit Ateşi Düştü
- Şehit Üsteğmeni Annesi Asker Selamıyla Uğurladı
- Durmuş Öksüz: “Derneğimizin Adını Kullanarak Para Toplayanlara İtibar Etmeyin”
- Küçükçekmece’deki Piyano Merdivenler, Vatandaşların İlgisini Çekiyor
- Türkiye’de Otomotiv Mühendisliği Konferansı
- Hamsi Yüzde 100 Zamlandı, Kilosu 20 Liraya Çıktı
- (Özel Haber) Bunlar Da ‘Aşk’ Çikolataları
- Eskişehir’de İhraç Edilen Akademisyenler Eylem Yaptı
- Ordu Büyükşehir Belediyesinde 52 Personel Törenle Sigarayı Bıraktı
- Antalyalılara Metro Müjdesi
- Polis Memurundan Örnek Davranış
- Bebek Gibi Baktıkları Kuzunun Altını Bezliyorlar
- Sakarya’ya Şehit Ateşi Düştü
1/20
- Sarıkamış Harekatı'nın 102. Yılı Yürüyüşü
- İşte... Antalya Kampı'ndan görüntüler...
- SAMGİAD'tan Ankara turu
- Şehitlerimizi Uğurlarken...
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.