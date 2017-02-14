Projeni hazırla desteği kap

Samsun'da Bafra Belediyesi, KOSGEB ve İŞKUR işbirliği ile başlatılan 'Girişimcilik Eğitimi' protokolü kapsamında engelliler ve eski hükümlüler için işini kuracaklara destek verilecek

Bafra Belediyesi, engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına, engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonları ile işe uyum ve destek teknolojileri aracılığı ile istihdamlarına yardımcı olmak amacıyla İŞKUR Bafra Hizmet Merkezi ve KOSGEB işbirliğinde Girişimcilik Eğitimi düzenledi.

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin ve Ak Parti ilçe Başkanı Tuncay Yurduseven, Bafra Öğretmen Evi’nde devam eden kursu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Milletvekili Kırcalı, “Bu konuda hizmet veren sizlere ve Belediye Başkanımız Zihni Şahin’e teşekkür ediyorum. Bu tür çalışmalar ümit ediyorum ki artan bir katılımla devam edecektir" dedi.

İŞYERİ AÇANA DESTEK

Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin düzenlenen 4 günlük 32 saatlik kurs sonucunda engelli ve eski hükümlü kursiyerlerin projelerini hazırlayarak gerek KOSGEB, gerekse İŞKUR'a başvurarak desteklerinden faydalanacağını açıkladı. Engelliler için işyeri kuruluş desteği 2 bin lira, işletme gideri yıllık 4 bin lira olacağını açıklayan Başkan Şahin, "Kuruluş desteği olarak vergiler dahil en fazla 30 bin destek sağlanacak. Eski hükümlüler için Adalet Bakanlığının ilgili birimleri tarafından yapılan başvuru sonrasında bütçe imkanları doğrultusunda kaynak tahsis edilmesi uygun görülen projelere vergiler dahil en fazla brüt asgari ücretin 10 katına kadar kurulacak işyeri için gerekli olan giderleri kapsayan “Kuruluş Desteği” verilecektir" dedi.