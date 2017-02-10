Promosyon Aldatmaca mı?

SGK ile bankalar arasında promosyon ödenmesine ilişkin protokol anlaşmaları sürerken, tepkiler de çığ gibi büyüyor.

Yıllardır talep ettiği promosyona kavuşan 12 milyona yakın emekli açıklanan tutarlar karşısında tam bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Yararlanma koşulları da gün yüzüne çıkınca hayal kırıklığı şiddetli tepkiye dönüştü.

Aylık 10 lirayı bile bulmayan promosyondan yararlanabilmesi için emeklinin bir bankaya gidip en az iki fatura için otomatik ödeme talimatı vermesi, ek hesap açtırması, kredi kartı edinmesi , maaşı hesabını üç yıl süreyle burada tutması gerekiyor.

Bankalar bu işlemler için emeklinin aylığından “hizmet ücret”i adı altında kesinti yapacak. Bir anlamda kaşıkla verdiği aylık promosyonun daha fazlasını kepçeyle geri alacak. Kamuoyu ilk başlarda sadece ödenecek promosyon miktarına odaklandığından bu ayrıntılar gözden kaçmıştı.

Bankalar ile yapılan protokoller ortaya çıktıkça emeklinin aleyhine olan koşullar da netleşmeye başladı. Eğer ileri sürülen koşulları kabul ederse emekli aldığı promosyondan fazlasını bankaya hizmet ücreti adı altında geri verecek.

Bilindiği gibi SGK ile bankalar arasındaki protokol uyarınca aylığı bin liranın altında olan emekliye üç yıl için 300, aylığı bin lira ile iki bin lira arasında olanlara 375, iki bin liranın üzerinde olanlara da 450 lira promosyon ödenecek. Yaklaşık 12 milyon emeklinin yüzde 85’i bin ila iki bin lira arasında aylık alıyor. Yani bu kişilere üç yıl boyunca her ay 10 lira promosyon verilecek. Ancak komik parayı bile alabilmek için emeklinin bankanın ileri sürdüğü koşulları yerine getirmesi gerekiyor.

Eğer bu koşullara uyarsa bu kez aldığı 10 liradan fazlasını bankaya geri ödeyecek. İşte böylesine emeklinin aleyhine olan, ilk başlarda fark edilmeyen, gözlerden kaçan tablo var.

Anlaşmanın detayları ortaya çıktıkça, koşullar daha belirginleştikçe promosyona tepkili olan emeklinin çığlığı doğal olarak daha da yükselmeye başladı. Çoğu emekli “promosyon aldatmaca” diyerek koşullara uymayacağını, parayı da almayacağını sabah akşam televizyon ekranlarından açıklıyor.

Peki promosyon kime yarar?

En başta aylığı iki bin liranın üzerinde olanlar bir ölçüde karlı sayılabilir. Ayrıca, yıllardır aynı bankadan aylık alan, burada hesabı ve otomatik fatura ödeme talimatı bulunan emekli de karlı kabul edilebilir.

Ne olursa olsun hizmet ücretleri karşısında komik promosyonun hiçbir değeri yok. Yani büyük umut beslenen ancak beklentileri karşılamayan promosyonu, yararlanma koşullarının ağırlığından ötürü emekli artık ağzına bile almak istemiyor.

Oysa Hükümetin 2007 yılında yayınladığı genelge uyarınca kamu çalışanlarına 10 yıldır neredeyse bir maaşına yakın promosyon ödeniyor. İki bin liradan başlayan promosyonu düzenli olarak memur ve işçiye veriyor bankalar.

Buna karşılık sahipsiz, gariban emekli ye olabildiğince cimri davrandılar.

Medyadaki haberlerin baskısı sonucu ancak bu komik rakamları vermeye yanaştılar. Bir de üzerine çok ağır koşullar ileri sürerek.

Bu arada emekli derneklerinin yöneticileri demeç vermekten, televizyonlarda boy göstermekten başka bir şey yapmadı. Ondan sonra da promosyonu “biz aldık” diye böbürlendiler. Hayır kardeşim tutarı az da olsa emekliye promosyon ödenmesi kararında medya, özellikle bazı televizyon kanalları çok etkili oldu, rol oynadı.

Demem o ki; eğer 2007’de yayınlanan genelgenin içine emekli de dahil edilseydi bugünkü sıkıntılar yaşanmıyor, çalışanlar gibi onlar da 10 yıldan bu yana promosyon alıyor olacaktı. Asıl sıkıntının kaynağı o genelgede emeklinin göz ardı edilmesiydi.

Öte yandan Ankaralı emekli bir avukat devletten maaş alma konusunda emekli ile çalışanlar arasında hukuki eşitlik bulunduğundan ötürü, 2007’den bu yana oluşan 10 yıllık promosyon alacağının ödenmesi için yargıya başvurdu. İç hukuk yolları tükendiğinden talebini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşıdı.

Sonuçta, bazılarının “sadaka” kimilerinin “aldatmaca” olarak nitelendirdiği, martta ödenmeye başlanacak promosyon daha epey konuşulacak, gündemde kalacak gibi.